publié le 04/10/2018

La série bat des records d'audiences. Diffusée depuis le 26 août 2018 sur la BBC, Bodyguard a séduit le public britannique. L'engouement autour du feuilleton est tel que le dernier épisode a été regardé par plus de 14,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices en Angleterre, un score colossal pour le pays.



La presse et le public sont unanimes, ce thriller politique est l'une des séries phares de cette rentrée 2018. L'intrigue, et la mise en scène ont su conquérir le cœur des Britanniques. Alors une question se pose : ce gros succès télévisuel est-il justifié ? À en croire les premiers éléments (intrigue, réalisation et casting)... oui.



Bodyguard raconte l'histoire du sergent de police David Budd, un ancien vétéran de guerre fatigué, en proie à de douloureux souvenirs, qui, en revenant dans son pays, la Grande-Bretagne, s'est reconverti dans la police. Alors affecté à Londres, il réussit à déjouer un attentat dans un train. Son héroïsme lui permet de devenir le garde du corps de la ministre de l’Intérieur britannique, Julia Montague.

> Bodyguard: Trailer - BBC

Alors que la menace terroriste est de plus en plus persistante sur le territoire, les deux protagonistes commencent à se rapprocher. Une histoire d'amour qui n'est pas sans rappeler le film Bogyguard (1992) avec Whitney Houston et Kevin Costner mais qui n'emprunte rien d'autre au long-métrage (si ce n'est le titre) de Mick Jackson.

L'intrigue, solide et très bien écrite (par Jed Mercurio), est à mi-chemin entre ce que propose la série Homeland, avec le côté espionnage et 24 heures chronos avec son aspect politique. Le suspense est haletant de bout en bout selon la presse anglaise. The Independent compare même le premier épisode à un film de James Bond.



Dans le rôle de David Budd, on retrouve le comédien britannique Richard Madden, connu pour son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones. Sa performance a été saluée par la critique et les téléspectateurs et téléspectatrices.



> The sniper scene that shocked fans! | Bodyguard - BBC

La ministre (Julia Montague) est incarnée par Keeley Hawes, un peu moins connue, qui a déjà officié dans une série d'espionnage en 2002 : elle jouait Zoe Reynolds dans MI-5.



Bodyguard est attendu le 24 octobre 2018 sur Netflix.