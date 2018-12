publié le 09/09/2018 à 09:01

Pourquoi les femmes sont-elles moins bien payées que les hommes ? Qui est vraiment Gloria Allred, une avocate américaine, spécialisée dans les droits des femmes et figure controversée ? Qui a initié la révolution sexuelle ? Qu'est-ce que la transidentité ?



Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs documentaires disponibles gratuitement en ligne ou via la plateforme de streaming en ligne (disponible sur abonnement) Netflix.

Que vous soyez adepte des contenus explicatifs, des témoignes ou des portraits, des récits du passé ou du présent, vous trouverez forcément votre bonheur dans notre sélection non-exhaustive de documentaires. L'occasion idéale de s'instruire tout en se divertissant et une bonne manière d'occuper s'occuper son week-end avant de briller en société, dès la semaine prochaine.



1. "Why Women Are Paid Less", le docu à envoyer à son responsable

"Pourquoi les femmes sont-elles moins payées" ? Dans sa série de mini-documentaires Explained, Netflix s'attaque, après la mystérieuse question de l'orgasme féminin, à une autre question qui touche de près les femmes : les inégalités salariales.



Narré par Rachel McAdams, ce documentaire d'une vingtaine de minutes est l'occasion de (re)découvrir d'où vient ce problème sociétale internationale et de rappeler que le travail était, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, le terrain de chasse... des hommes.



Un documentaire à regarder pour enfin pouvoir expliquer à votre patron ou votre patronne le problème des inégalités salariales.

2. "Paye (pas) ton gynéco", le docu à envoyer à son médecin

> Paye (pas) ton gynéco - Documentaire - Nina Faure - 2018 Date : 07/09/2018

Les violences gynécologiques et obstétricales, vous connaissez ? La réalisatrice Nina Faure revient sur l'un des débats de société de cette année en donnant la parole à des femmes ayant subi des maltraitances (physiques et psychologiques) ainsi qu'à des membres du corps médical dans son documentaire intitulé Paye (pas) ton gynéco.



Un documentaire à regarder pour savoir ce qui peut vous attendre dans un cabinet médical et mieux pouvoir l'éviter.

3. "Seeing Allred", le docu à regarder avec sa mère

> Seeing Allred | Official Trailer [HD] | Netflix

Gloria Allred est avocate des droits civiques. Figure controversée aux États-Unis, aimée autant que détestée des médias, elle a dédié sa vie à défendre les femmes au sein des tribunaux comme devant la presse. Exemple avec l'affaire Bill Cosby, qu'elle a portée devant l'opinion public à défaut de pouvoir contourner le délai de prescription des faits rapportés par les plaignantes. Le documentaire Seeing Allread, disponible sur Netflix, revient sur son combat et son parcours pour en arriver à devenir l'une des avocates les plus célèbres des États-Unis.



Un documentaire à regarder pour constater de l'évolution de la place des femmes dans la société américaine.

4. "Révolutions sexuelles", le docu à voir en couple

Difficile à dater, la révolution sexuelle est un mouvement lent qui s'est propagé dans plusieurs pays à des périodes différentes. Les hommes en ont bénéficier en premier, suivis par les femmes... blanches. Car la révolution sexuelle des femmes noires, ce documentaire d'Arte en deux parties nous dit qu'elle n'est toujours pas arrivée.



Un documentaire à regarder pour mieux comprendre d'où vient sa sexualité.

5. "Mireille Darc, la femme libre", le docu à voir entre amies

Une femme qui "s'est construite toute seule". Mireille Darc, décédée le 28 août 2017, n'était pas qu'un sex-symbol et compagne d'Alain Delon. France 3 consacre à la réalisatrice de documentaires, militante et féministe, un portrait intime et touchant, qui retrace sa vie et l'influence qu'elle a eue dans la libération sexuelle des femmes de son époque.



Un documentaire à regarder pour s'inspirer.

6. "Gender Derby", le docu à voir en solo

Jasmin est trans et de genre fluide, pratique le roller-derby, un sport qui porte des "valeurs féministes et inclusives". La série documentaire de Camille Ducellier en sept épisodes Gender Derby dresse son portrait pour une réflexion sur le genre et la présentation d'un sport peu connu, qui déconstruit, à son échelle, les stéréotypes de genre.



Un documentaire à découvrir dès ce dimanche 9 septembre sur la plateforme de France Télévisions, IRL et à regarder pour réfléchir sur son genre et, pourquoi pas, s'inscrire à un club de roller derby.