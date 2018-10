publié le 29/10/2018 à 16:35

Alors que le prochain James Bond ne connaît toujours pas son acteur principal, l'idée que Richard Madden puisse incarner l'agent du MI6 séduit la presse britannique. Il faut dire que sa prestation dans la série Bodyguard - diffusée depuis le 24 octobre 2018 sur Netflix - a largement ravi les spectateurs. Son rôle d'ancien vétéran de guerre fatigué, en proie à de douloureux souvenirs, reconverti dans la police et la sécurité rapprochée, a fait l’unanimité.



À la fois charismatique et héroïque dans la série de Jed Mercurio (Line of Duty), l'acteur britannique de 32 ans pourrait aisément se glisser dans le célèbre costume de l'agent 007. Après des spéculations autour des acteurs Idris Elba et Tom Hiddleston, le site anglais express se pose la question de savoir s'il a vraiment une chance d'obtenir ce très prestigieux rôle.

La réponse est oui. Selon une source du média britannique, Barbara Broccoli, la productrice des films James Bond, aurait approché Richard Madden. "On dirait sérieusement qu'il va obtenir le poste", a confié une source proche.



Pour l'heure, le mystère reste entier. Le 25ème James Bond, réalisé par Cary Joji Fukunaga, sortira le 14 février 2020, ont annoncé les producteurs.