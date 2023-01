L'horoscope du mardi 1er février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La nouvelle Lune devrait vous plaire, elle célèbre l'amitié et l'entraide. Vous avez beau être très " personnel ", vous aidez souvent ceux qui ont des ennuis et quand vous avez besoin d'aide, vos amis sont là. Sauf évidemment si vous passez votre temps à râler contre la société et ceux qui la composent. On sait que le Bélier est râleur, mais je l'espère pas au point d'éloigner ceux qui pourraient être des amis.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Bélier

Taureau

La lunaison Verseau pointe le fait que vous êtes à la croisée des chemins, surtout si vous êtes né les premiers jours de mai. En effet, Uranus a tout pouvoir grâce à cette conjoncture et elle est chez vous ! Il y a donc un grand besoin d'évolution, de changement, voire de liberté chez certains. Peut-être aussi que vous sentez que ce sont vos comportements vis-à-vis des autres qui doivent radicalement changer.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

Gémeaux

C'est sous le signe de l'ouverture que vous débutez ce mois de février, mais aussi sous celui de possibles chances à saisir, bien qu'elles soient virtuelles pour l'instant. Vous avez peut-être des idées, des projets en tête, qui pourraient se développer pour se concrétiser. Ils vous apporteront alors le sentiment de réussite dont vous avez besoin pour vous sentir en confiance avec vous-même et avec les autres.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

Cancer

C'est votre secteur financier qui reçoit les influx de la nouvelle Lune, ce qui signifie que vous pourriez vous libérer d'une dette qui pèse beaucoup sur votre pouvoir d'achat, par exemple... Ou au contraire emprunter de l'argent pour acquérir un bien. Quoi qu'il en soit, il sera question d'argent. Mais vous pouvez aussi, dans certains cas, avoir une crise à gérer parce que vous, ou votre chéri/e, êtes jaloux.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Cancer

Lion

Elle se trouve face à vous la nouvelle Lune et elle met l'accent sur vos partenaires, affectifs ou professionnels. Les deux peuvent être impactés, mais le plus souvent c'est le côté professionnel qui subit les assauts d'Uranus, maître de la NL, laquelle vous oblige à vous détacher de ce dans quoi vous êtes investi, pour explorer d'autres possibilités et en particulier celle de ne plus appartenir à une entreprise, mais de créer la vôtre.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Lion

Vierge

Les énergies de cette nouvelle Lune du Verseau s'appliquent dans votre secteur du travail, lequel est toujours un peu malmené par certaines planètes. Le mieux serait de faire preuve de patience et de ne pas paniquer parce que vous êtes face à des changements et que vous ne pouvez rien y faire. Cela s'adresse pour l'instant au 2e décan, qui va également avoir l'opposition de Jupiter ; un nouveau partenariat ?

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Vierge

Balance

La nouvelle Lune occupe le secteur qui gère votre relation à vos enfants et vos créations. L'une d'entre elles pourrait être sur la sellette, mais il est aussi possible que vous soyez en bisbille avec l'un de vos enfants. Le maître de cette nouvelle Lune, Uranus, y est très impliqué et c'est en adoptant des comportements différents que vous parviendrez à rétablir une harmonie, ou à maintenir votre projet à flot.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Balance

Scorpion

Vous ne serez pas un grand fan de cette nouvelle Lune, un peu stressante pour le 2e décan. Certes, vous pouvez être stressé pour plein de raisons différentes, mais là il se peut qu'on vous mette la pression pour que vous fassiez un choix... que vous n'avez pas envie de faire. Apparemment, il faudrait renoncer à quelque chose ou à quelqu'un et vous n'êtes pas prêt. Écoutez les conseils que vos amis vous donnent.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Scorpion

Sagittaire

Vous êtes plutôt favorisé par la lunaison du Verseau, qui met un peu de fantaisie dans votre vie et vous en avez besoin. Tout le monde en a besoin d'ailleurs ! En tout cas, peut-être que c'est vous qui aurez de l'humour et qui créerez une bonne ambiance autour de vous, sachant que vous serez malgré tout limité, et encore une fois comme tout le monde, par des contraintes qui ne viennent pas de vous.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

Capricorne

Située non loin de votre maître, Saturne, cette nouvelle Lune vous incite à la rigueur, notamment dans le domaine financier. Soyez prudent, mais ne fermez pas non plus totalement le robinet. Et c'est valable dans tous les domaines où vous avez des besoins : dans votre alimentation, par exemple, où vous pourriez mettre un coup de frein parce que vous avez pris du poids. Passer du tout au rien n'est pas une bonne idée.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Capricorne

Verseau

C'est votre nouvelle Lune, elle est électrique, et vous voit vous aussi très nerveux et en quête de liberté. D'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de vous libérer d'une tutelle, d'une situation qui peut être contraignante, et aussi de cette escadrille d'ennuis qui vous tombent dessus depuis des mois. Toutefois, si vous êtes né aujourd'hui précisément, ça va mieux depuis peu, et ça va aller de mieux en mieux.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

Poissons

C'est la dernière nouvelle Lune avant la vôtre, vous avez un travail à faire sur vous-même pour aborder bientôt votre nouvelle année astrologique en étant lucide sur ce que vous avez à faire pour être plus conscient de ce qui vous freine et vous empêche de vous déployer. Cette nouvelle Lune vous dit de vous poser pour réfléchir tranquillement à vos forces et surtout à vos faiblesses, celles qui vous freinent.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année des Poissons