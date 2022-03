Présidentielle 2022 : que proposent les candidats pour l'environnement ?

Le premier tour de l'élection présidentielle ne se joue que dans trois semaines, mais on entend assez peu les candidats évoquer la question de l'environnement et du changement climatique. Pourtant ils font des propositions. Ce qui fait le plus débat entre eux, c'est la question de l'énergie : du nucléaire et des éoliennes.



C'est le sujet qui divise le plus. Les candidats très à droite n'aiment pas les éoliennes du tout. Marine Le Pen veut interdire tout nouveau projet sur terre et en mer, et même démanteler progressivement les parcs qui existent. Éric Zemmour aussi veut les interdire pour préserver les paysages. Nicolas Dupont-Aignan compte même les faire disparaitre toutes en cinq ans.



À la place de l'éolien, ils veulent tous les trois développer à fond le nucléaire. Pourtant, RTE, qui gère le réseau électrique a bien expliqué récemment que ce scenario était impossible, car beaucoup de réacteurs vont fermer. Ils sont anciens, et les ingénieurs français ne savent pas techniquement construire suffisamment de centrales pour les remplacer. Donc, à moins de se remettre au charbon, il faut des énergies renouvelables et des éoliennes.

Ce que proposent les autres candidats

Il y a ceux qui veulent au contraire en finir avec le nucléaire. Une sortie, mais progressive. Pour Yannick Jadot, en 2035, et Anne Hidalgo en 2050. Même idée chez Jean-Luc Mélenchon, qui ne se précipite pas pour ne pas faire flamber le prix de l’énergie.

On a besoin encore un peu de nos réacteurs. En attendant, on développe les énergies vertes, éoliennes, solaires, hydrogènes… Et puis il y a les candidats qui veulent s'appuyer sur le nucléaire, construire des réacteurs, comme Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Fabien Roussel, tout en développant aussi les énergies renouvelables, donc faire un mix énergétique à long terme.

Quelles sont les autres mesures écologiques ?

Les candidats sont à peu près tous d'accord pour mettre plus de moyens pour rénover les logements, développer plus de transports en commun, aider les agriculteurs à produire avec moins de pesticide… Tout cela n'est pas très original.

Certaines mesures détonnent un peu. Pour sa part, Yannick Jadot a proposé d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires pour rendre la nature aux promeneurs. Marine le Pen prévoit de rendre gratuit le train aux heures creuses pour les 18-25 ans. Éric Zemmour ne veut plus de main d'œuvre étrangère dans les fermes agricoles. À la place, il veut mettre des robots.