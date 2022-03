Présidentielle 2022 : Zemmour reprend le slogan de Ciotti pour sa nouvelle affiche de campagne

Le 15 mars dernier, le candidat de Reconquête Éric Zemmour a dévoilé sa nouvelle affiche de campagne. Et le slogan qu'il a choisi ressemble mot pour mot à celui de l'ex-candidat au congrès des LR : Éric Ciotti. Après avoir repris la célèbre phrase de Napoléon pour sa dernière affiche "impossible n'est pas français", Éric Zemmour a choisi de reprendre le slogan de Ciotti "pour que la France reste la France".

"Un choix des mots qui en dit long", a commenté l'ex-LR Renaud Muselier qui a choisi de soutenir Macron. "L'ambiguïté et la dérive politique jusqu'aux slogans de campagne : quand l'original et la copie se confondent, impossible de distinguer Ciotti et Zemmour", a-t-il écrit sur Twitter. Il y a juste la photo et les couleurs qui les différencient : contrairement à Ciotti, Zemmour a le regard fixé vers l'objectif.

Le rapprochement entre Ciotti et Zemmour n'est pas nouveau. Même si Ciotti a choisi de faire campagne auprès de Valérie Pécresse, il avait affirmé au micro de RTL qu'il voterait "très clairement pour Zemmour" en cas de duel avec Macron. Reprendre le slogan de Ciotti, une stratégie de la part de Zemmour pour récupérer de nouveaux sympathisants ?

Ce ne serait pas la première fois que l'ex-journaliste tenterait de récupérer des électeurs de droite. En décembre dernier, le candidat de Reconquête avait écrit une lettre aux adhérents des Républicains destinée en particulier à ceux qui avaient voté pour Ciotti, en les appelant à quitter le parti pour le rejoindre. En tout cas, pour le moment, d'après le dernier sondage BVA pour RTL, Éric Zemmour ne réussit pas à impulser une dynamique dans sa campagne et reste à 13% des intentions de vote.