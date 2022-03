Yannick Jadot l'affirme : Jean-Luc Mélenchon a capitulé face à Vladimir Poutine. Ce vendredi soir, le candidat EELV à la prochaine présidentielle a sèchement taclé son adversaire de la France Insoumise en affirmant que par son "non-alignement" dans la crise ukrainienne valait une "capitulation" face au président russe.

Hostile à l'envoi d'armes occidentales à l'Ukraine et favorable à des négociations dans le cadre de l'OSCE, Jean-Luc Mélenchon s'était en effet exprimé en faveur d'une position de "non-alignement" entre Russie et Etats-Unis. "Etre non-aligné entre les victimes ukrainiennes et la barbarie russe, c'est choisir la barbarie russe", a expliqué celui donné deuxième à gauche derrière Jean-Luc Mélenchon dans les sondages.

Yannick Jadot avait déjà accusé jeudi soir le candidat d'extrême droite Eric Zemmour de "servir la soupe" à Vladimir Poutine et de porter une Europe "de Pétain Hitler à Montoire", symbole de la collaboration. Il s'était aussitôt attiré les foudres de l'ancien journaliste.