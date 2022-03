Présidentielle 2022 : ce que proposent les candidats pour enrayer la flambée des prix du carburant

À Poissy, lors de son premier déplacement de candidat, le président Emmanuel Macron a promis de nouvelles aides pour faire face à la flambée des prix de l'essence. Le gouvernement y travaille. Quand les mesures seront-elles annoncées ?

Emmanuel Macron, avec sa casquette de président, a évoqué les "jours qui viennent". Concrètement, cela va se faire en deux temps. Ce mardi 8 mars, Jean Castex réunit les représentants de la filière, ainsi que les organisations syndicales et patronales. Il s'agit de mettre en place un plan pour faire face aux conséquences de la situation internationale. Il y aura les aides pour faire face au prix de l'essence qui vont être examinées.

Deuxième phase : Emmanuel Macron veut aussi aborder le sujet avec les chefs d'État et de gouvernement européens, qu'il réunit les 10 et 11 mars à Versailles. Une concertation doit avoir lieu entre tous les pays européens et le président de la République veut aborder le prix du carburant à cette occasion. On ne devrait donc avoir des annonces après le sommet, au plus tôt, cette fin de semaine.

Une TVA de 20 à 5,5% ?

À 33 jours du premier tour de la présidentielle, les candidats s'emparent aussi du sujet. Qui propose de baisser les taxes ? Marine Le Pen et Anne Hidalgo proposent de le faire. Les candidates avancent l'argument qu'il existe des endroits où les gens ne peuvent pas se passer de leur voiture. C'est donc un produit de première nécessité et il faut baisser les taxes sur ces produits de première nécessité.

Pour la candidate socialiste, il s'agit d'une baisse transitoire. Marine Le Pen, elle, a même fait le calcul sur l'économie que ça entraînerait pour un automobiliste. "Pour un plein de 40 litres, il y aura huit euros de moins sur le prix à la pompe. Car je vais faire passer la TVA de 20 à 5,5%", déclarait-elle. De plus, la candidate du Rassemblement national propose de supprimer les augmentations décidées de taxes décidées en 2017 et 2018.

Baisse des taxes, forfait ou chèque ?

Il y a aussi ceux qui veulent plafonner les prix. Jean-Luc Mélenchon veut bloquer les prix au niveau d'avant la flambée des prix. Même si on ne sait pas exactement à quel niveau et quand il situe le prix de référence. En revanche, il est contre une baisse des taxes. Ce n'est pas une solution durable selon lui qui se répercuterait sur la feuille d'impôt.

Valérie Pécresse veut indexer le forfait kilométrique pris en charge par l'employeur sur le prix des carburants. C'est donc l'employeur qui supporterait cette hausse. La candidate Les Républicains n'est pas favorable pour la baisse des taxes.

Éric Zemmour lui aussi veut faire peser l'augmentation sur les épaules des entreprises. Ces dernières rembourseraient la moitié des frais de carburant pour le trajet domicile-travail des salariés dans la limite de 40 euros par mois. Le candidat communiste Fabien Roussel veut revenir à une taxe flottante, comme ce qu'avait fait Lionel Jospin il y a un peu plus de 20 ans.

Le candidat écologiste Yannick Jadot propose un "chèque-énergie" de 400 euros pour les plus vulnérables. Il s’appuie la proposition de Bruxelles qui recommande d’aider "ceux qui en ont le plus besoin" et suggère que le gouvernement redistribue aux automobilistes le montant collecté via les taxes sur le carburant. À moyen terme, il est évidemment il est pour la fin des moteurs thermiques.