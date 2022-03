"C'est un enjeu majeur." À trois semaines du premier tour de la présidentielle, Yannick Jadot a expliqué que la première mesure qu'il prendrait en tant que président serait la réduction des pesticides. "C'est un enjeu de santé. Il y a une explosion des maladies chroniques dans notre pays liées notamment aux pesticides."

Comment y arriver alors qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à supprimer le glyphosate ? "La question, c'est le rapport aux lobbies", rétorque Yannick Jadot. "Je veux faire une loi contre les lobbies pour séparer les intérêts privés de l'intérêt public. Il poursuit : "On voit comment, dans ce quinquennat, les lobbies notamment les lobbies des pesticides, de l'élevage industriel, du pétrole, de la chasse ont décidé à la place des Français."

S'il est élu, le candidat souhaite l'installation d'une nouvelle agriculture paysanne et promet des changements. "On aura de l'alimentation bio dans les cantines scolaires, à l'hôpital, dans les Ehpad. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'agriculture et le revenu des paysans et c'est bon pour l'environnement."