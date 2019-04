Incendie à Notre-Dame : la campagne européenne est suspendue

publié le 16/04/2019 à 14:31

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris, la campagne européenne est suspendue "jusqu'à nouvel ordre". C'est ce qu'a annoncé ce mardi 16 avril Nathalie Loiseau, la tête de liste de la majorité présidentielle.



"Nous vivons un moment de tristesse profonde. La liste Renaissance se joint naturellement à ce moment d'union nationale", a-t-elle déclaré sur Twitter. "Les déplacements des colistiers sont annulés aujourd'hui et la grande réunion publique prévue jeudi à Marseille est reportée", a précisé une source de La République En Marche (LaREM) à l'AFP. Réunion à laquelle plusieurs membres du gouvernement étaient attendus.

Pour la même raison, Emmanuel Macron a reporté son allocution initialement programmée lundi 15 avril à 20h00. Il devait présenter des mesures en réponse au grand débat national et aux revendications des "gilets jaunes". Selon nos informations, le chef de l'État aurait dû annoncer une suppression de l'ENA, une réindexation des petites retraites et la fin des fermetures des écoles et des hôpitaux.

Le Rassemblement national demande "24 heures de trêve"

Le Rassemblement national (RN) a également annoncé qu'il suspendait sa campagne "jusqu'à la prochaine prise de parole" d'Emmanuel Macron. L'eurodéputé et membre dirigeant RN, Nicolas Bay, a proclamé "au moins 24 heures de trêve dans le combat politique et dans la campagne électorale" car la France est "en deuil d'un joyau de notre patrimoine national".



"C'est une petite part de la France mais aussi de notre civilisation européenne qui est partie hier en fumée. Et comme tous les Françaises et tous les Français, je suis envahi par une infinie tristesse devant ce drame", a ajouté l'eurodéputé.



Après avoir salué "l'action admirable des sapeurs-pompiers de Paris", il a appelé à "un grand élan de solidarité nationale pour pouvoir [...] restaurer Notre-Dame de Paris dans toute sa beauté et toute sa splendeur".

Nicolas Dupont-Aignan salue l'initiative de LaREM et RN

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a salué les initiatives de La République en Marche et du Rassemblement national de suspendre leurs campagnes respectives. "Les Français attendent l’unité nationale.Nous devons dépasser les clivages partisans, nous rassembler pour rebâtir", écrit-il.

Les Républicains annulent leur premier grand meeting

Les Républicains ont annoncé lundi 15 avril vers 23h qu'ils annulaient leur premier grand meeting de campagne. Prévu mardi 16 avril à Nîmes dans le Gard, Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy devaient s'y rendre. Une autre date n'a pas encore été prononcée. En revanche, le prochain grand meeting devrait se tenir le 23 avril à Caen.

La France insoumise fait une "pause politique de 24 heures"

Jean-Luc Mélenchon a demandé lundi 15 avril au soir une "pause politique de 24 heures". Il a indiqué sur Twitter qu’il n’avait pas "la tête à la politique". "Pour l’instant, nous sommes en deuil", a-t-il ajouté.



Il a également rendu hommage à la cathédrale sur son blog, écrivant : "Notre-Dame est un message universel. Le peuple de France ne s’y est pas trompé. Toutes ses grandes heures y ont transité. Des premiers États Généraux à la victoire sur les nazis, la nef a accueilli toutes nos clameurs libératrices. Je me dis qu’elle ne brûlera jamais tout à fait. Il en restera toujours un morceau qu’un être humain voudra continuer vers le ciel".

Une journée de pause aussi pour le Parti socialiste

Le Parti socialiste a aussi indiqué au journal Le Figaro qu'il allait suspendre sa campagne pendant une journée. "Une part de l’âme de notre nation brûle ce soir, et le cœur de Paris saigne. Immense tristesse", a réagi Raphaël Glucksmann sur Twitter.



