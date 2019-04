publié le 15/04/2019 à 13:32

Le début du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron se joue ce soir à 20h00. Le président a choisi le cadre très solennel d'une adresse aux Français d'une vingtaine de minutes à l'Élysée pour annoncer des mesures concrètes, cinq mois après le début de la crise des "gilets jaunes", et après trois mois de grand débat.



Les ministres concernés ont été reçus hier à l'Élysée, le grand secret a été bien gardé. Mais il ne devra pas décevoir. Quelles sont les principales attentes des Français ? En deux mots : fiscalité et pouvoir d'achat. L'Élysée promet que les thèmes seront abordés, cependant le président avait prévenu fin mars qu'il y aurait "des déçus". Toutes les attentes, parfois contradictoires, ne pourront être satisfaites.

Ceux qui sont dans la confidence restent muets sur les premiers arbitrages ; ils se contentent de dire qu'il y aura du concret, et des chantiers d'action prioritaires, soit des mesures immédiates et des projets à moyen et long terme. Sur la fiscalité, le scénario de deux nouvelles tranches de revenus, pour le rendre plus progressif était sur la table encore hier soir.

À défaut de rétablir l'ISF Emmanuel Macron est également attendu sur le durcissement de l'impôt pour les plus riches. En matière de pouvoir d'achat, il a le choix, minimum vieillesse revalorisé, aide pour les mères isolées. Toutes ces préoccupations sont beaucoup remontées pendant le grand débat, et devraient être entendues.



Quoiqu'il en soit, Emmanuel Macron estime qu'il ne s'agit pas seulement de sortir le carnet de chèque. Mesures innovantes, puissantes, symboliques, vote blanc, référendum, salaires de la haute fonction publique, là aussi, le chef de l'État a le choix, pour entrer dans l'acte II du quinquennat et se relancer.

À écouter également dans ce journal

Élections européennes. Marine Le Pen présente aujourd'hui son manifeste pour les élections européennes. Elle plaide pour une Europe des nations et des coopérations en lieu et place de ce qu'elle appelle "une Europe fédéraliste et carcérale".



Grève aux urgences. À l'autre bout de la France, une grève du personnel des urgences de certains hôpitaux de Paris. Après Saint-Antoine, quatre établissements ont décidé de débrayer ce matin : Lariboisière (Xe), La Pitié-Salpêtrière (XIIIe), Saint-Louis (Xe), et Tenon (XXe).



Renault change de direction. Jean-Dominique Sénart, le nouveau patron affirme que l'avenir ne sera pas seulement électrique. Il sera aussi hybride et hydrogène.



Une pétition inédite à Marseille. 34 mères de familles des quartiers nord de la ville souhaiteraient que l'argent et les biens saisis par la police lors d'opérations contre des trafiquants, et voyous de tout genre, soit reversé aux quartiers. Un système d'économie solidaire.