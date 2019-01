publié le 29/01/2019 à 16:24

Le nouveau visage de la droite ? François-Xavier Bellamy conduira la liste Les Républicains aux élections européennes. Un choix qui est loin de faire l'unanimité à droite. Laurent Wauquiez a tranché en n'écoutant pas les détracteurs de ce professeur de philosophie. Gérard Larcher avait émis une réserve sur ce choix. "L'équipe tête de liste" doit "incarner l'équilibre, l'épicentre du mouvement", a indiqué le président de Sénat.



Les noms de la vice-présidente de la région Île-de-France Agnès Evren et l'eurodéputé sortant Arnaud Danjean sont avancés comme numéro 2 et numéro 3 de la liste Les Républicains, selon une information du Figaro confirmée par des sources internes au parti.

Le reste de la liste, près de 80 noms, sera dévoilé dans les prochaines semaines. Un Conseil national, sorte de parlement du parti, se réunira le 16 mars à Villeurbanne, dans le Rhône.

Le renouvellement par la jeunesse

Catholique opposé au mariage gay et à l’IVG, filloniste, élu à Versailles… À première vue, François-Xavier Bellamy a le CV du parfait conservateur de droite. Mais pour ses défenseurs, le président des Républicains en tête, il vaut mieux que la caricature que certains notamment dans son camp, ont décidé d’en faire.



Ce prof de philo au regard azur est un intellectuel brillant, passé par Henri IV, et Normal Sup. Il n’a que 33 ans. C’est un premier bon point, à l’heure où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait le choix de la jeunesse pour leur tête de liste. Les Républicains montrent qu’eux aussi savent se renouveler.

Récupérer l'électorat de François Fillon

Jeune et "réac", diront ses adversaires. "Simplement attaché aux traditions", plaident ses amis. Sur l’école, la famille, l’identité, François-Xavier Bellamy, est le symbole de cette "droite qui s’assume", comme aime la décrire Laurent Wauquiez.



Le patron des Républicains est persuadé qu’il détient là, la clé pour ressouder le cœur d’un électorat qui a fui. Il va tenter de remobiliser les 20% qui ont voté pour François Fillon, lors de l'élection présidentielle de 2017. Pour les élections européennes, Les Républicains pointent aujourd’hui, au mieux, à 12%. Objectif : sauver le parti d’un potentiel fiasco.