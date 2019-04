et Marie-Pierre Haddad

publié le 09/04/2019 à 09:03

"Les réformes des retraites n’ont pas été courageuses par le passé". Voici le constat fait par Laurent Wauquiez, ce mardi 9 avril sur RTL. Le président des Républicains estime qu'elles ont "consisté à demander des efforts toujours aux mêmes et à laisser de côté ceux qui ont la capacité de bloquer le pays".



"La réforme des retraites doit commencer par la réforme "des régimes spéciaux", dans un premier temps. "Et ensuite, on travaille sur l’âge de départ à la retraite", ajoute-t-il "sinon vous continuerez à laisser subsister les injustices".

"Je suis d'accord pour que l'on pose la question de l'âge de départ à la retraite mais à une condition, c'est que l'on commence tout-de-suite à mettre à égalité les régimes du public et du privé et supprimer les régimes spéciaux", indique Laurent Wauquiez.