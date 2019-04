publié le 14/04/2019 à 18:00

Les élections européennes peuvent-elles se transformer en vote anti-Macron ? 44% des Français qui voteront lors du scrutin indiquent souhaiter manifester une insatisfaction à l’égard d’Emmanuel Macron et du gouvernement. À noter que ce pourcentage est en baisse de 1 point, par rapport à la semaine précédente.



Selon un sondage Harris Interactive x Agence Epoka pour RTL, Le Figaro, LCI dévoilé ce dimanche 14 avril, 37% des personnes interrogées qui se rendront dans les urnes indiquent qu'ils le feront sans "aucun rapport avec un jugement sur l'action" de l'exécutif. 18% eux, soutiennent la politique de l'exécutif.

Cette proportion s’élève à 70% chez les électeurs déclarés de la liste France Insoumise et 77% chez ceux du Rassemblement national. De leur côté les deux-tiers des électeurs de la liste La République En Marche - MoDem mobilisent leur soutien à l’exécutif.

LaREM et le RN toujours en tête des intentions de vote

Quant aux sujets qui intéressent le plus les électeurs, l'immigration et le pouvoir d’achat constituent toujours les deux thèmes les plus mentionnés par les électeurs avec respectivement 42% et 39%. Les quatre thématiques principales identifiées lors des précédentes enquêtes se renforcent : c’est ainsi le cas également des impôts de la fiscalité (38%) ainsi que de l’environnement et du développement durable (37 points).





Les semaines se suivent et se ressemblent en ce qui concerne les intentions de vote pour les élections européennes. À six semaines du scrutin qui se déroulera le 26 mai, la liste La République En Marche bénéficie de 22,5% d’intentions de vote, celle du Rassemblement national de 20,5% à 21%, celle conduite par François-Xavier Bellamy de 14%, selon un sondage Harris Interactive x Agence Epoka pour RTL, Le Figaro, LCI.



Les listes de gauche progressent de leur côté : celles conduites par Manon Aubry (9 à 9,5%), par Raphaël Glucksmann (6,5%), par Benoît Hamon (4%), De son côté, la liste de Yannick Jadot est mesurée à 7,5% ou 8%.