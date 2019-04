publié le 04/04/2019 à 08:04

Les commentaires vont bon train à droite sur un début de rivalité entre François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez, le président des Républicains. La "soudaine notoriété" de la tête de liste aux élections européennes serait un petit peu "sur l’estomac" du président des Républicains. C'est en tout ce que croit savoir Le Canard Enchaîné cette semaine.



Il faut dire que les mêmes parlementaires qui doutaient fortement du choix du jeune philosophe pour les représenter aux européennes, ont désormais l’œil qui frise quand on leur demande ce qu’ils pensent de ses premiers pas en campagne... mais pas au point de lui en savoir gré pour autant.

Quand Valérie Pécresse, par exemple, en privé, se met à louer les qualités du jeune candidat, ce n’est que pour mieux souligner, en creux, sa différence avec Laurent Wauquiez : "François-Xavier est conservateur mais il est sincère".

Une autre phrase revient d’ailleurs souvent dans la bouche des élus LR et en dit long : "Les retours de marché sont bons". Comprenez que les commentaires que leur font leurs électeurs le weekend en circonscription sont positifs, mais le hic, c'est que ces commentaires le seraient beaucoup moins quand il s’agit du patron du parti.

Un numéro de "charme" efficace

Une donnée que François-Xavier Bellamy ne pourra plus feindre d’ignorer puisque la question lui a été posée ouvertement mardi 2 avril alors qu’il rendait visite, avec le député européen sortant et numéro 3 de la liste, Arnaud Danjean, aux sénateurs LR.



L’élu de l’Eure Ladislas Poniatowski a mis les pieds dans le plat en évoquant les tracts du parti pour les européennes, expliquant en substance que les visages des trois premiers candidats de la liste "passaient" très bien, mais que les gens les lui rendaient bien souvent en découvrant celui du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Une question gênante qui n’a pas empêché la nouvelle mascotte des Républicains de réussir son numéro de "charme" auprès des sénateurs, selon les mots de l’un d’entre eux. Le même Bellamy qui aurait été, dit-on, surpris et quelque peu embarrassé par les Unes successives du Journal du Dimanche et du Point, toutes à sa gloire naissante…