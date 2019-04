publié le 16/04/2019 à 13:08

En raison de l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron a repoussé son allocution télévision post-grand débat. Le président de la République a notamment promis de "rebâtir" cette cathédrale, vieille de près de 800 ans et monument historique le plus visité en Europe. Comment ? En lançant une grande souscription nationale.



Pour l'instant, aucune autre date n'a été communiqué par les services de l'Élysée, sur une éventuelle allocution. Néanmoins, on a déjà un aperçu assez précis de ce qu'il va annoncer.

Une annonce est particulièrement symbolique : la suppression de l'ENA, l'école de la haute administration. Cette mesure, tabou jusqu'ici, a pour objectif de répondre aux critiques des "gilets jaunes" sur l'élitisme à la française.

Autre annonce : le référendum d'initiative partagé qui figure dans la constitution sera facilité. Il faudra moins que 4 millions et demi de signatures.