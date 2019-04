Incendie à Notre-Dame de Paris : la reconstruction s'annonce coûteuse

publié le 16/04/2019 à 09:42

Emmanuel Macron l'a dit cette nuit, Notre-Dame va être rebâtie. Pour se faire une idée du coût des travaux, il faut considérer le chantier en cours, qui visait a rénover la flèche, les statues des saints et l'arrière de la cathédrale, qui était très abîmé. Plus de 2.000 blocs de pierre étaient tombés et sont stockés au pied de l'édifice, le coût était évalué à 150 millions d'euros. Les travaux à venir s'évaluent donc en centaines de millions, peut-être même en milliards d'euros.



Depuis la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, la cathédrale appartient à l'État. Elle est gérée par une petite entreprise, 67 personnes s'occupent de son entretien et de l'ouverture des portes. La cathédrale est dirigée par un recteur, qui possède un budget de 5 millions d'euros annuels, abondé par les offrandes et la vente de cierges.

L’ordre de grandeur est donc loin d'être le même. Ces cinq millions sont d'ailleurs utilisés largement pour payer les salaires et les factures de chauffage - c'est jusqu'à 1.500 euros de fioul par jour. Les tours sont également visitables et payantes, mais c'est l'État qui encaisse le produit de la vente des billets. Cet argent est l'une des ressources des monuments historiques français.

Les donations constitueront l'essentiel des fonds

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 14 avril au soir une souscription nationale. Elle sera certainement assortie d'avantages fiscaux, qui permettront de déduire des impôts les sommes versées. Mais l'argent collecté en France ne sera toutefois qu'une partie des fonds.



La même opération sera déployée dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis, où les donateurs sont nombreux, et jusqu'ici plus généreux que les Français. C'est ainsi que les travaux en cours étaient financés, du moins en partie.



L'association des Amis de Notre-Dame a créé une fondation américaine, homologuée par l'administration du Trésor, ce qui permet aux donateurs de déduire, comme en France, les dons des impôts. Plusieurs des statues de saints qui ont été déposées jeudi dernier sont rénovées à Périgueux avec l'argent de riches américains. Certains ont choisi parmi les œuvres proposées les saints portant les prénoms de leurs enfants ou petits enfants.



Le patron de l'association, Michel Picaut, est allé chez Christie's, la maison de ventes, à New-York, pour présenter le projet devant les fortunes des États-Unis. On peut donc imaginer qu'il reprenne son bâton de pèlerin.

Plus de 800 ans d'Histoire

Il a fallu 107 ans, pour dresser l'édifice initial. Une durée qui serait l'origine de l'expression "on ne va pas attendre 107 ans", d'après le recteur Monseigneur Chauvet. Quant à la dernière rénovation, elle date du XIXe siècle. Après les détériorations commises pendant la Révolution française, Notre-Dame a servi d'entrepôt à vin, et de nombreuses statues ont été décapitées par la foule. Son état était si dégradé lors du couronnement de Napoléon qu'il a fallu tendre les drapeaux d'Austerlitz sur les murs.



C'est Victor Hugo qui réhabilite ce qu'il appelle le "livre de pierre", grâce à la publication du roman qui porte le nom de la cathédrale, en 1831. Louis-Philippe décrétera sa rénovation en 1844. Elle durera une vingtaine d'années, sous l'égide de l'architecte Viollet-Le-duc.