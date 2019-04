publié le 07/04/2019 à 18:02

À sept semaines des élections européennes, nouvelle photographie des intentions de vote des électeurs français. Les premiers débats télé ont commencé il y a quelques jours. On s'aperçoit qu'ils ne profitent pas à tout le monde.



En tête, La République En Marche n'a pas profité des premiers pas de campagne de sa candidate, Nathalie Loiseau, selon Harris InterActive et à l'Agence Epoka pour RTL, Le Figaro, LCI. Si l'élection était aujourd'hui, elle recueillerait 23% des voix. Ça ne bouge pas. En revanche, le Rassemblement national baisse. En quinze jours, Jordan Bardella a perdu 1,5 point, à 21% des intentions de vote.



Les petits candidats qui défendent une sortie de l'euro ou une sortie de l'Europe ont profité de la visibilité médiatique pour grappiller des intentions de vote. 1,5% pour Florian Philippot. François Asselineau est à 2 points.

Une alerte pour Glucksmann

Les prestations de François-Xavier Bellamy n'ont pas eu d'effet positif. Le candidat des Républicains perd 1 point à 12%. Derrière, la France insoumise est stable à 8,5% et Europe Ecologie-Les Verts remonte à 8%.



La vraie alerte est pour Raphaël Glucksmann. La liste du Parti socialiste et de Place Publique perd 1,5 point, en quinze jours. Cet électorat de gauche est plus volatile et a encore besoin d'être convaincu. La campagne qui intéresse quand même presque 6 Français sur 10 ne fait que commencer.