Emploi : les prévisions audacieuses du gouvernement

publié le 10/04/2019 à 08:50

Les prévisions du gouvernement pour le proche futur sont sur la table. Et en matière de chômage à la baisse et de pouvoir d’achat à la hausse, elles sont élevées. Le programme de stabilité du gouvernement pour l’an prochain, et au-delà, sera publié ce matin.



Concernant l’emploi, la cible est précise. Le taux de chômage dans l’Hexagone, qui était de 8,8% au 1er janvier, devrait tomber à 8,6% d’ici décembre, et à 8,3% fin 2020. Sur le papier, ces projections appellent 3 commentaires : Tout d'abord, le recul des sans-emploi, au sens du bureau International du Travail, serait de 1,1% depuis l’arrivée d'Emmanuel Macron à l’Elysée.

Ces prévisions s’inscrivent dans un cadre conjoncturel peu actif, puisque la croissance vient d’être revue à la baisse et que le FMI promet un gros coup de mou en Europe et dans le monde. Et enfin, pour bienvenue qu’elle soit, cette amélioration reste trop modeste, son rythme trop lent pour que le nombre d’inscrits à Pole Emploi reviennent à 7% de la population active à la fin du quinquennat.

Des engagements bien audacieux

Le volontarisme n’a jamais été une faute politique. Encore faut-il disposer de bons atouts. L’équipe d'Emmanuel Macron pense les détenir. Il estime, avant même les mesures post Grand Débat, avoir mis dans le circuit 14 milliards de baisse d’impôts en faveur des ménages. Ce gros coup de pouce, qu’il va falloir analyser de plus près, devrait selon Bercy fortement doper le PA. Au moins 2% dans un environnement sans inflation.



Le meilleur est à venir. Le rapport publié hier par l’OCDE valide une montée en puissance des réformes Macron. Elles devraient stimuler la croissance, et par conséquent l’emploi dans la dernière partie du quinquennat. L’Institution internationale évalue même une hausse de 3,2% de la richesse par habitant dans les dix ans à venir. On prend note, mais dix ans, c’est loin.

Ces perspectives favorables ne pallieront pas le reste

Les chiffres - meilleurs cette année en France qu’en Allemagne ou en Italie - sont indispensables pour construire une politique sérieuse d’emplois et de PA. Mais soigner la colonne vertébrale et la moelle épinière du corps social ne suffit pas à remplir tout un agenda présidentiel et gouvernemental. L’exécutif fait face à d’autres défis. Ceux-là sont non quantifiables. Ce qui ne signifie pas qu’ils sont moins complexes à relever.

