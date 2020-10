EN DIRECT - Séparatismes : suivez le discours du Président Emmanuel Macron

publié le 02/10/2020 à 10:32

C'est probablement l'un des discours les plus attendus d'Emmanuel Macron. Alors que deux journalistes ont été victimes d'une tentative d'assassinats terroristes à Paris, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, le président de la République doit prononcer un discours sur les séparatismes.

Islamisme radical, dérives sectaires, associations confessionnelles... Un projet de loi doit être présenté d'ici la fin de l'année en Conseil des ministres pour lutter contre toutes les formes de "séparatisme". "Ni naïveté, ni stigmatisation. Je l'ai toujours dit : nous ne tolérerons jamais ceux qui remettent en cause les lois de la République", a tweeté Emmanuel Macron en vue de son discours.

Un certain nombre de mesures sont déjà connues, comme l’interdiction des certificats de virginité ou encore la mise en place d'un "contrat d'engagement sur la laïcité" pour les associations. Le chef de l'État devrait aussi évoquer la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État ou encore sur la protection des enfants et des activités scolaires.

11h15 - "Les actes sont là, je les assume, le gouvernement avec moi, ils valent mieux que les mots", déclare Emmanuel Macron. "La lutte contre les stupéfiants est un travail jumeau avec celui-ci", selon lui.



11h14 - "Nous avons accru la lutte contre la radicalisation", défend aussi le Président.



11h13 - "Beaucoup a été fait contre le terrorisme" depuis son arrivée au pouvoir, selon Emmanuel Macron, avec "32 attentats déjoués".



11h12 - "C'est une action qui prendra des années et des années", estime le chef de l'État.



11h11 - "Le projet politique du séparatisme islamiste mélange toutes ces réalités, mais elles sont là. Il faut reconquérir tout ce que la République a laissé faire. Il nous faut aussi revenir sur nos propres traumatismes et insuffisances pour ouvrir le livre", explique Emmanuel Macron.



11h09 - "S'ajoute à tout cela le fait que nous sommes un pays qui a un passé colonial et qui a des traumatismes qu'il n'a toujours pas réglés, la guerre d'Algérie en fait partie, note Emmanuel Macron. Nous voyons des enfants dans la République qui n'ont jamais connu la colonisation qui tombent dans le piège méthodique de certains autres."



11h08 - "Nous avons créer des quartiers où les promesses de la République n'étaient plus tenues, où ces formes radicales apportent des solutions pour éduquer les enfants, faire du sport, apprendre la langue d'origine, explique le Président. Les porteurs de l'islam radical se sont méthodiquement" basé sur "les reculs" de la République.



11h07 - "À cela s'ajoute le terreau sur lequel cela s'est établi : nous avons nous-même construit notre séparatisme, ce sont nos quartiers, c'est la ghettoïsation que la République a laissé faire. Nous avons construit une concentration de la misère et des difficultés, souvent en fonction de leurs origines, de leur milieu social", note Emmanuel Macron.



11h06 - "Cette crise nous touche aussi", estime le Président. Il dénonce "les interventions extérieures" : "nous avons fait faire chez nous comme à l'étranger le wahhabisme, les Frères musulmans, etc."



11h04 - "L'islam est une religion qui vit une crise partout dans le monde", estime Emmanuel Macron.



11h03 - "Le chemin est d"isoler le problème, celui de l'islamisme radical" que nous "ne terrasserons pas en un jour", mais il faut lutter contre "ceux qui veulent nous séparer", explique Emmanuel Macron.



11h01 - "Quand j'évoque cela, je n'oublie ni le moment - celui du procès des attentats de janvier 2015 et j'ai une pensée pour les blessés, les familles de victimes et leurs proches - et le lieu - je veux rendre à toutes les victimes du terrorisme", déclare le Président.



11h01 - "Nous avons 70 jeunes qui sont partis en Syrie dans le département" des Yvelines, regrette Emmanuel Macron.



10h59 - "Le problème est cette idéologie qui affirme que ses droits propres sont supérieurs" aux lois de la République. "Je demande à tous les citoyens de respecter absolument toutes les lois de la République. Il y a une volonté revendiquée de l'islamisme radical de développer une autre organisation de la société dont le but est de prendre le contrôle complet", estime Emmanuel Macron.



10h58 - "Nous avons des règles, il faut les faire respecter strictement et justement partout, sans concession. Ne nous laissons pas piéger par l'amalgame qui nous pousse à stigmatiser tous les musulmans", dit Emmanuel Macron. "Ce à quoi nous devons nous attaqué, c'est le séparatisme islamiste."



10h57 - "Le problème, ce n'est pas la laïcité", rappelle le président de la République. "C'est la neutralité de l'État", "c'est le ciment", "notre affaire à tous", selon lui.



10h56 - "Poser des actes et avoir un discours aussi important" à Trappes "n'est pas un hasard", explique Emmanuel Macron. "L'objectif de notre rendez-vous est double : définir la réalité de nos problèmes, ce qui met en danger notre République, et vous faire part des mesures prises en conséquence, qui sont le fruit d'un travail méthodique depuis trois ans", explique-t-il.



10h55 - Le président de la République Emmanuel Macron prend la parole.

10h52 - Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, Élisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Égalité et la Diversité et Nadia Hai, ministre déléguée à la Ville, sont présents pour écouter le président de la République.



10h46 - Sur RTL, Marlène Schiappa a annoncé un certain nombre de mesures sur lesquelles devrait revenir le président de la République, comme l'interdiction des certificats de virginité ou encore la mise en place d'un "contrat d'engagement sur la laïcité" pour les associations.



10h41 - Emmanuel Macron est très attendu sur ce sujet depuis le début de son quinquennat. Sommé de se prononcer sur la laïcité, le Président s'y est toujours refusé : "'à travers la laïcité, vous voulez que je parle de l’islam', expliquait-il, ce qui lui permettait de ne pas en parler", a rappelé Olivier Bost sur RTL.

10h35 - Le président de la République est arrivé il y a quelques minutes aux Mureaux (Yvelines). Il s'entretient avec les élus, avant de prononcer un discours et répondre aux questions des journalistes au cours d'une conférence de presse.



10h30 - Bienvenue dans ce live. Emmanuel Macron est ce vendredi 2 octobre en déplacement aux Mureaux (Yvelines). Le président de la République doit prendre la parole sur les séparatismes et un projet de loi à venir.