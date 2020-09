Bac 2021 : Jean-Michel Blanquer annonce le calendrier des épreuves

publié le 30/09/2020 à 10:32

Tout commencera au mois de mars prochain : Jean-Michel Blanquer a annoncé mercredi 30 septembre les dates du baccalauréat 2021, première session sous à se dérouler sous le nouveau régime de la réforme du ministre de l'Éducation nationale pour les élèves de terminale. Les épreuves ne seront plus catégorisées par filières mais seront composées d'épreuves de "tronc commun" et de "spécialité".

L'objectif de cette réforme était de ne pas cantonner les élèves à des filières scientifique, économique ou littéraire mais de leur permettre d'associer plusieurs champs disciplinaires. Selon les chiffres communiqués par l'Éducation nationale au Figaro auquel le ministre a accordé un entretien, les mathématiques sont l'enseignement de spécialité le plus choisi : 41% des élèves ont décidé de suivre ces cours. Viennent ensuite la physique-chimie (34%) et les sciences économiques (33%).

Les épreuves de spécialité se dérouleront dès le mois de mars 2021. Puis, aura lieu en juin la traditionnelle session d'épreuves écrites, que viendra compléter celle du Grand Oral. Les résultats seront communiqués le 6 juillet 2021.

Le calendrier des épreuves

Du lundi 15 et le mardi 16 mars 2021: les épreuves de spécialité.

Mercredi 17 mars : épreuves à faibles effectifs comme les langues, littératures et cultures étrangères et régionale (LLCER) et les arts.

Du jeudi 18 au vendredi 26 mars : épreuves pratiques et orales des enseignements de spécialité.

Du 16 au 23 juin 2021 : baccalauréat professionnel.

Jeudi 17 juin : épreuve écrite de philosophie.

Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet : épreuves du Grand Oral.

Du 21 juin au 2 juillet : oraux du bac de français pour les élèves de première.

Le jeudi 17 juin : épreuves écrites de français.

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 : session de rattrapage.