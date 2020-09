"S'il y a un type qui n'est pas populiste, c'est moi", assure Dupond-Moretti sur RTL

publié le 25/09/2020 à 09:12

Une enquête administrative vise trois magistrats qui avaient diligenté l'examen de factures téléphoniques, les "fadettes", de plusieurs avocats en marge de l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Maître Éric Dupond-Moretti en faisait partie. Devenu depuis ministre de la Justice, il a décidé de poursuivre l'enquête, suscitant l'ire d'une partie des magistrats. "S'il y a un type qui n'est pas populiste, c'est moi", se défend-il.

"Madame Belloubet (ministre de la Justice avant Éric Dupond-Moretti, ndlr) a décidé une enquête, une inspection générale des services, confiée à des syndicats, explique le garde des Sceaux sur RTL. Un rapport est rendu : il sort que il y aurait des longueurs de cette enquête, un manque de rigueur et un manque de loyauté. Et vous voudriez que je laisse tomber ça ? Vous me demandez d'étouffer cette affaire ? "

"Les magistrats en question n'ont même pas voulu répondre à leurs collègues magistrats, regrette Éric Dupond-Moretti. Ce sont des magistrats déontologues, dont c'est le métier, qui souhaitaient entendre des magistrats qui n'ont pas voulu répondre à cette convocation. L'une d'entre elles a préféré Paris Match. Les Français qui nous écoutent rendent des comptes à leur patron. Ces trois magistrats ont décidé qu'ils ne voulaient pas rendre de compte."

Une partie de la magistrature accuse le ministre de la Justice de conflit d'intérêt. Un membre de l'Union syndicale des magistrats a même évoqué "une 'trumpisation' de la justice, et une mise en cause sévère des magistrats que le ministre est censé défendre." "S'il y a un type qui n'est pas populiste, c'est moi", répond le principal intéressé.