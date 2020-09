publié le 11/09/2020 à 19:32

L'insécurité est un des sujets les plus importants aux yeux des Français après la gestion de l'épidémie de coronavirus. Alors que les responsables politiques se déchirent sur la question des solutions, ils ne s'accordent même pas sur le constat. "Je ne pense pas qu'il y ait un accroissement de la violence", explique ainsi la ministre déléguée à la Ville Nadia Hai sur RTL ce vendredi 11 septembre.

"Il y a une montée dans le degré de violence des actes, mais il n'y a pas plus d'actes violents qu'avant, précise Nadia Hai. Je suis élue des Yvelines, originaire de Trappes. L'insécurité, je la connais. Cela a été mon quotidien pendant près de 30 ans de vie. Il faut à chaque fois rappeler que les premières victimes de l'insécurité sont les habitants de ces quartiers."

"La République que nous défendons tous a le devoir d'assurer la sécurité de nos concitoyens, explique la ministre de la Ville. C'est la mission du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin que je soutiens dans ses actions. Une fois qu'on a dit ça, on doit s'assurer que notre République apporte l'égalité des chances, l'accès à l'emploi, l'éducation dans les quartiers. C'est ma mission".

"La priorité accordée à la sécurité ne date pas d'aujourd'hui, défend Nadia Hai, interrogée sur l'action du gouvernement. Quand j'étais au Parlement, j'avais en charge le budget de la sécurité. Pendant 3 ans, nous avons augmenté le budget de plus d'un milliard d'euros. Nous avons augmenté le nombre de policiers et de gendarmes. Nous avons amélioré leur équipement. Nous travaillons sur leurs conditions de travail".

"Nous mettons beaucoup plus de forces de l'ordre dans les quartiers, rappelle encore la ministre de la Ville. C'est ce que nous faisons avec les quartiers de reconquête républicaine et la police de sécurité du quotidien. Il faut non seulement travailler sur la répression et être intraitable avec les ennemis de la République. Il faut aussi travailler sur la prévention. C'est ce que nous faisons dans les quartiers de reconquête républicaine quand nous mettons des forces de l'ordre pour rétablir le lien police-population".