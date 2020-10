Séparatismes : l'instruction à domicile "strictement limitée", annonce Macron

publié le 02/10/2020 à 11:38

L'instruction à domicile "sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé", a annoncé Emmanuel Macron ce vendredi 2 octobre. L'instruction à l'école sera donc rendue obligatoire pour tous dès trois ans dès la rentrée 2021.

Le président de la République a assuré avoir "pris une décision forte [...] sans doute l’une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969".

Il dénonce le fait que des enfants soient "déscolarisés parce que leurs parents ne veulent plus qu’ils suivent l’école de la République". Selon lui, l'Éducation nationale n'a pas, dans ces circonstances, de moyens pour contrôler l'instruction de l'enfant.

Le chef de l'Etat a par ailleurs confirmé que les dispositifs d'Enseignements Langues et Cultures d’Origine (ELCO) seront fermés, et a parlé de "négociations serrées" avec l'Algérie et la Turquie.

Il a enfin assuré que l'État comptait renforcer les contrôles sur les écoles "hors contrat", encadrées par la loi dite "Gatel". "Parcours des personnels, contenu pédagogique des enseignements, origine des financements : tout sera passé au crible", a annoncé le Président, qui n'exclut pas des fermetures administratives.