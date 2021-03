Fête des grands-mères 2021 : le menu de Cyril Lignac pour régaler vos proches

publié le 07/03/2021 à 11:00

Le 7 mars 2021, c'est la fête des grands-mères, célébrée chaque premier dimanche du mois de mars. L'occasion de penser à nos grands-mères, qu'elles soient parties ou dans nos vies. Une fête de famille à organiser tout en continuant de respecter les gestes barrières, le port du masque, pour protéger vos aînés.

Et si ce dimanche, c'est vous qui passiez derrière les fourneaux pour régaler votre mamie, ou cuisinez un plat qu'elle appréciait en souvenir des moments passés à vos côtés ? Ce jour, prenez le temps qu'il vous faut pour penser à votre mamie, ou la voir si c'est possible.

Mais que réaliser comme repas ? Vous avez des sueurs froides en pensant à la préparation du menu ? Pas de panique, aidez-vous de ce menu de Cyril Lignac, de l'entrée, avec une soupe de légumes pour se régaler et contrer les températures en baisse du week-end au dessert avec des chouquettes moelleuses, pour vous régaler, faire plaisir à vos convives et rendre hommage à votre grand-mère.

Entrée : une soupe de légumes

Une bonne soupe commence toujours par un oignon et une gousse d'ail. Pour éviter de pleurer en épluchant l'oignon, quelques conseils sont à retrouver ici. Faites-les caraméliser dans du beurre demi-sel. Selon Cyril Lignac, c'est la base pour réaliser une délicieuse soupe. Si vous souhaitez mettre un peu de viande, vous pouvez ajouter des lardons à l'oignon et l'ail pour commencer à donner ce goût de bouillon

Ensuite il faut faire revenir dans ce mélange des légumes coupés en petits cubes : deux carottes, 1/2 poireau coupé, un morceau de céleri, trois pommes de terre Charlotte, cinq pièces de topinambour.

Après, ajoutez de l'eau à la préparation. Vous pouvez aussi ajouter un bouillon de légumes. Ensuite il faut laisser cuire tout doucement. Il est possible d'ajouter des épices : soit vous réalisez une soupe de légumes traditionnelle, soit vous ajoutez du cumin, du curcuma, un mélange de cinq épices.

Quand les légumes sont cuits dans l'eau, il suffit de mixer le tout pour obtenir la soupe. Pour réaliser un velouté, vous pouvez ajouter de la crème fraîche. Pour le côté gourmand, Cyril Lignac propose de servir la soupe avec des croûtons, du fromage râpé ainsi que des lardons croustillants.

Plat : un bœuf bourguignon

D'abord, le chef énonce une règle : un vrai bœuf bourguignon se fait avec du vin bourguignon. Il faut un vin bourguignon pour cuire le bœuf, et un autre pour accompagner la viande.



Pour la viande, on peut choisir la joue, ou le paleron. Il vaut mieux une viande qui ne soit pas trop grasse, qui cuira longtemps. Cyril Lignac conseille de prendre 200 grammes de viande par personne : après cuisson, il n'en restera plus que 120. Pour des gros mangeurs, on peut même aller jusqu'à 300 grammes. D'abord, il faut le faire mariner la veille dans du vin rouge, avec des poireaux, du thym, du laurier et de l'ail. Le lendemain, on égoutte la viande, on la saisit et on la "singe" : on met de la farine pour caraméliser la viande et lier la sauce.



Puis le chef conseille, dans l'ordre, d'ajouter la garniture de la marinade, cuisiner le tout, mouiller avec du vin, puis laisser mijoter. On ajoute ensuite le bouillon de légumes et on laisse cuire. Il faut que la sauce soit onctueuse. Cyril Lignac cuit ensuite des lardons, des champignons et des pommes de terre, qu'il ajoute à la fin.

Plat végétarien : un tian de légumes

On fait revenir un oignon, de l'ail, 300 grammes de concassé de tomates, un bon filet d'huile d'olive et on laisse mijoter. Ensuite, on coupe les courgettes, les aubergines et on les range. On met d'abord un peu de sauce tomate au fond du plat, dessus on dépose nos légumes joliment comme un petit arc-en-ciel.



On met de l'huile d'olive, du gros sel, un peu de piment d'Espelette, du thym ou du basilic pour parfumer. On enfourne 25 à 30 minutes à 210 degrés pour que les légumes saisissent et donnent du jus. Ainsi cela va mijoter avec la sauce tomate. Pour accompagner votre tian de légumes, vous pouvez préparer un cabillaud à l'huile d'olive et piment d'Espelette.

Dessert : des chouquettes moelleuses

Le secret de Cyril Lignac c'est de mélanger de l'eau avec du lait dans la pâte à choux. Traditionnellement on fait toujours une pâte à choux avec de l'eau, du beurre, du sel et ensuite on ajoute la farine. Là, le chef conseille de mettre 12.5 cl d'eau et autant de lait. Il faut couper 125 grammes de beurre. On fait bouillir tout doucement à frémissement pour que le beurre fonde. Une fois que le lait, le beurre et l'eau ne font qu'un, hors du feu on sort la casserole et on ajoute 150 grammes de farine.



On remue et ensuite on remet sur le feu et on dessèche. Si vous réussissez déjà cette étape, vous avez réussi votre pâte à choux parce qu'à partir du moment on a une pâte qui est sèche, on mélange bien et on cette pâte très élastique.



On la sort dans un batteur à mains ou un petit saladier, et on ajoute les œufs. Ce qui est important c'est de régler les œufs en fonction du dessèchement de la pâte. En moyenne c'est 4 œufs, l'un après l'autre. On mélange bien et là ensuite on les remue et la pâte devient un ruban. On la met dans une poche à douille, on prend une plaque, on fait les petits choux qu'on dore et sur lesquels on ajoute du gros sucre et on cuit au four à 165 degrés pendant 40 minutes et on n'ouvre pas la porte du four.