Les conseils de Cyril Lignac pour cuisiner un tian de légumes savoureux

publié le 01/03/2021 à 10:20

L'auditrice Mathilde a un stock de courgettes et d'aubergines, mais elle en a un peu marre de faire de la ratatouille. Cyril Lignac lui conseille de réaliser un tian de légumes. D'ores et déjà, le chef explique que la saison des courgettes démarre au mois fin avril-début mai et c'est un légume d'été.

Pour un tian de légumes, on fait revenir un oignon, de l'ail, 300 grammes de concassé de tomates, un bon filet d'huile d'olive et on laisse mijoter. Ensuite, on coupe les courgettes, les aubergines et on les range. On met d'abord un peu de sauce tomate au fond du plat, dessus on dépose nos légumes joliment comme un petit arc-en-ciel.

On met de l'huile d'olive, du gros sel, un peu de piment d'Espelette, du thym ou du basilic pour parfumer. On enfourne 25 à 30 minutes à 210 degrés pour que les légumes saisissent et donnent du jus. Ainsi cela va mijoter avec la sauce tomate. Pour accompagner votre tian de légumes, vous pouvez préparer un cabillaud à l'huile d'olive et piment d'Espelette.

