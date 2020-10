Cyril Lignac livre ses conseils pour un bon bœuf bourguignon

publié le 23/10/2020 à 11:26

C'est un plat emblématique de la cuisine française. Le bœuf bourguignon est idéal pour un repas dominical, dans le respect des gestes barrières. Cyril Lignac vous explique comment le cuisiner pour épater vos amis.

D'abord, le chef énonce une règle : un vrai bœuf bourguignon se fait avec du vin bourguignon. Il faut un vin bourguignon pour cuire le bœuf, et un autre pour accompagner la viande.

Pour la viande, on peut choisir la joue, ou le paleron. Il vaut mieux une viande qui ne soit pas trop grasse, qui cuira longtemps. Cyril Lignac conseille de prendre 200 grammes de viande par personne : après cuisson, il n'en restera plus que 120. Pour des gros mangeurs, on peut même aller jusqu'à 300 grammes.

D'abord, il faut le faire mariner la veille dans du vin rouge, avec des poireaux, du thym, du laurier et de l'ail. Le lendemain, on égoutte la viande, on la saisit et on la "singe" : on met de la farine pour caraméliser la viande et lier la sauce. Puis le chef conseille, dans l'ordre, d'ajouter la garniture de la marinade, cuisiner le tout, mouiller avec du vin, puis laisser mijoter. On ajoute ensuite le bouillon de légumes et on laisse cuire. Il faut que la sauce soit onctueuse. Cyril Lignac cuit ensuite des lardons, des champignons et des pommes de terre, qu'il ajoute à la fin.

Et s'il en reste le lendemain, on peut soit manger les restes tels quels, soit effilocher la viande, préparer une purée et en faire un hachis parmentier.

Enfin, pour accompagner le bœuf bourguignon, Cyril Lignac conseille enfin un Vosne-Romanée, des sœurs Mugneret-Gibourg.