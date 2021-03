LAURENCE MOUTON / ES-CUISINE / PHOTOALTO VIA AFP

04/03/2021

À l'occasion de la journée de lutte contre l'obésité, Cyril Lignac vous livre une recette de gâteau à consommer presque sans modération. Après tout, il est tout à fait possible de manger léger, tout en se régalant.

Pour ce dessert, le chef utilise du potimarron, qui contient des fibres et un peu de sucre. Prenez ainsi 400 grammes de ce légume et faîtes le cuire au four pendant une heure à 180°C. À sa sortie, écrasez la chair avec une fourchette.



Fouettez ensuite quatre jaunes d'œufs avant d'y ajouter 40 grammes de miel, 20 grammes de cacao et la moitié de la chair de potimarron. Après avoir bien mélanger, ajoutez 30 gramme de maïzena, ce qui permet de ne pas utiliser de farine classique et ainsi alléger la préparation. Puis, 150 grammes de chocolat fondu et le reste de potimarron.

Montez ensuite les quatre blancs d'œufs en neige. Mélangez les deux préparations et mettez au four à 180°C pendant trente minutes. Résultat, un gâteau hyper fondant, léger. Vous pouvez également le glacer au chocolat ou non, c'est vous qui choisissez.

