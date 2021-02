Les conseils de Cyril Lignac pour cuisiner le rutabaga en purée ou en colombo

publié le 26/02/2021 à 10:38

Comment cuisiner son rutabaga ? Ce légume d'hiver est souvent délaissé des consommateurs, relève le chef Cyril Lignac qui propose de le cuisiner en purée ou en colombo. Une recette simple et savoureuse qui peut être accompagnée de viande ou de poisson.

Pour une purée, la première chose à faire avec vos rutabagas : les éplucher puis les laver à l'eau. Ensuite, coupez-les en morceaux et mettez les à cuire pendant 15 à 20 minutes environ. Le chef conseille de les faire revenir avec un peu de beurre demi-sel pour donner un peu plus de goût et une caramélisation. Arrosez ensuite vos morceaux avec de l'eau ou du bouillon puis mixez le tout avec du beurre. Cyril Lignac vous confie son secret pour supprimer l'amertume du légume : ajouter à la préparation un petit peu de cannelle, ou des fèves de Tonka.

Pour réaliser un colombo, ajoutez à votre rutabaga de la patate douce, des pommes de terre ou encore du topinambour. Mettez le tout à cuire dans de l'eau. À côté, prenez une cocotte dans laquelle vous mettez de l'oignon, de l'ail et faites-y revenir les légumes. Ajoutez ensuite les épices à colombo ou du curry et versez un peu d'eau et de lait de coco avant de laisser mariner.

Enfin, pour ceux qui voudraient manger le rutabaga nature, rien de plus simple. Cuisez-le dans de l'eau puis coupez-le. Écrasez à la fourchette puis dégustez votre rutabaga avec un filet d'huile d'olive. Il est également possible d'ajouter du rutabaga dans le Pot-au-feu.

