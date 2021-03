publié le 02/03/2021 à 10:32

Alice, une auditrice qui réside à Menton, aimerait que Cyril Lignac l'aide à réaliser des chouquettes moelleuses et aériennes.

Le secret de Cyril Lignac c'est de mélanger de l'eau avec du lait dans la pâte à choux. Traditionnellement on fait toujours une pâte à choux avec de l'eau, du beurre, du sel et ensuite on ajoute la farine. Là, le chef conseille de mettre 12.5 cl d'eau et autant de lait. Il faut couper 125 grammes de beurre. On fait bouillir tout doucement à frémissement pour que le beurre fonde. Une fois que le lait, le beurre et l'eau ne font qu'un, hors du feu on sort la casserole et on ajoute 150 grammes de farine.

On remue et ensuite on remet sur le feu et on dessèche. Si vous réussissez déjà cette étape, vous avez réussi votre pâte à choux parce qu'à partir du moment on a une pâte qui est sèche, on mélange bien et on cette pâte très élastique.

On la sort dans un batteur à mains ou un petit saladier, et on ajoute les œufs. Ce qui est important c'est de régler les œufs en fonction du dessèchement de la pâte. En moyenne c'est 4 œufs, l'un après l'autre. On mélange bien et là ensuite on les remue et la pâte devient un ruban. On la met dans une poche à douille, on prend une plaque, on fait les petits choux qu'on dore et sur lesquels on ajoute du gros sucre et on cuit au four à 165 degrés pendant 40 minutes et on n'ouvre pas la porte du four.

