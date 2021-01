publié le 13/01/2021 à 11:08

Comment cuisiner une soupe de légumes d'hiver de 2021 ? Le chef de renom Cyril Lignac dévoile sa recette de soupe avec des astuces pour la sublimer.



Dans une soupe de légumes on utilise tous les légumes d'hiver : poireaux, topinambour, des pommes de terre. Le chef Lignac va donner sa technique, mais il conseille d'utiliser les légumes que l'on veut. Une bonne soupe commence toujours par un oignon et une gousse d'ail. Faites-les caraméliser dans du beurre demi-sel. Selon Cyril Lignac, c'est la base pour réaliser une délicieuse soupe. Si vous souhaitez mettre un peu de viande, vous pouvez ajouter des lardons à l'oignon et l'ail pour commencer à donner ce goût de bouillon

Ensuite il faut faire revenir dans ce mélange des légumes coupés en petits cubes : deux carottes, 1/2 poireau coupé, un morceau de céléri, trois pommes de terre Charlotte, cinq pièces de topinambour.

Après, ajoutez de l'eau à la préparation. Vous pouvez aussi ajouter un bouillon de légumes. Ensuite il faut laisser cuire tout doucement. Il est possible d'ajouter des épices : soit vous réalisez une soupe de légumes traditionnelle, soit vous ajoutez du cumin, du curcuma, du cinq épices.

Quand les légumes sont cuits dans l'eau, il suffit de mixer le tout pour obtenir la soupe. Pour réaliser un velouté, vous pouvez ajouter de la crème fraîche. Pour le côté gourmand, Cyril Lignac propose de servir la soupe avec des croûtons, du fromage râpé ainsi que des lardons croustillants.



Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.