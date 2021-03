Les conseils de Cyril Lignac pour des arancini pas trop gras et fondants

publié le 03/03/2021 à 10:37

Clément, auditeur de Mulhouse, aimerait découvrir les secrets de Cyril Lignac pour cuisiner des arancini pas trop gras. Les arancini sont des petites boules croustillantes de risotto.

On commence par réaliser un risotto safrané c'est-à-dire avec des oignons. On ajoute le riz, on fait éclater les grains de riz, on déglace au vin blanc, on mouille avec du bouillon et là on laisse cuire.

Pour cette recette, il faut faire le risotto la veille ou utiliser des restes de risotto. On fait des petites boules de riz. Cyril Lignac y ajoute dans le creux, un peu de mozzarella ou s'il fait un petit ragoût, un petit mijoté de veau, il mélange les deux dans la boulette de riz.

Ensuite, on pane ces boulettes tout doucement : on met dans l’œuf, puis dans la chapelure et après on frit. Quand on a frit, on a cette pellicule très croustillante, et le fondant de la mozzarella. On peut les manger avec une sauce tomate un peu relevée ou du fromage blanc citronné, en apéritif ou en entrée.

