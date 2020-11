Cyril Lignac livre ses conseils pour une soupe à l'oignon inratable

publié le 25/11/2020 à 10:46

Ce mercredi 25 novembre, on s'attaque à un plat antique, la soupe à l'oignon, parfaitement adapté à l'hiver qui approche. Un vrai plat de saison, avec du bouillon et de l'oignon, comme son nom l'indique, mais on peut également y ajouter des lardons.

Afin de réaliser une soupe à l'oignon inratable, il faut tout d'abord couper des oignons finement, à la mandoline ou au couteau. Ensuite, il est important de mettre du beurre demi-sel dans la marmite, où l'on fait revenir les oignons. Et pourquoi ne pas y ajouter de la graisse de canard. Enfin, on fait bien suer le tout. La bonne technique reste de le faire cuire tout doucement. Le problème qui se pose avec les oignons, on a souvent tendance à les colorer trop vite et ils ne sont pas cuits.

Après cette lente cuisson, on peut saupoudrer de farine. Encore une fois, on laisse cuire le tout tranquillement. Ensuite, on mouille avec de l'eau ou bouillon cube, au choix, sachant que l'eau permettra à l'oignon et au beurre de mieux faire ressortir leurs saveurs. On laisse les ingrédients mijoter dans la marmite pendant une demi-heure, tout en ajoutant du sel et du poivre.

En attendant, il est possible de préparer des toasts, frottés à l'ail. On peut ensuite déposer dessus le fromage râpé, du comté, du beaufort ou encore de l'abondance. Finalement, la dernière étape, pour gratiner la soupe : on met les toasts au-dessus, le fromage et on passe le tout au four.