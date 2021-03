Comment éplucher des oignons sans pleurer ? Les conseils de Cyril Lignac

publié le 05/03/2021 à 10:28

Comment bien éplucher les oignons sans pleurer et comment les caraméliser sans les faire brûler ?

Dans l'oignon, il faut savoir qu'entre chaque couche, il y a cette petite pellicule qui contient une enzyme qui dégage à la coupe ce petit gaz qui fait pleurer. Il n'y a pas de règles. Il y a des oignons plus ou moins forts, d'autres qui font pleurer. Déjà ce qu'il faut bien faire c'est de ne pas trop mettre la tête au-dessus de la planche à découper. Les oignons rouges peuvent faire moins pleurer, encore ceux des Cévennes.

Cyril Lignac vous conseille de prendre l'oignon et de le passer sous l'eau une première fois. Il faut ensuite le couper en évitant de mettre trop la tête au-dessus de la planche à découper. Et sinon ce qu'on peut faire, c'est enlever la première couche d'oignon, puis la première peau et là cela peut faire éviter de pleurer. Il faut aussi bien affuter les couteaux, au moins on va écraser l'oignon et le jus va se retrouver dans la casserole.

Pour caraméliser l'oignon : on met toujours un peu d'huile et de beurre, mais vraiment il faut y aller à fond sur le beurre conseille Cyril Lignac. Car, c'est le beurre avec les oignons, qui apporte sa caramélisation et ce bon goût quand on les fait cuire. Si on veut les caraméliser pour avoir une touche sucrée, on ajoute une cuillère de miel.

