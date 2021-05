publié le 01/05/2021 à 11:07

Le plan du déconfinement est officiellement tombé. Il faudra encore attendre le 9 juin prochain pour la réouverture des restaurants, mais dès le 19 mai prochain, les terrasses, des musées et des théâtres pourront de nouveau accueillir du public.

Pour se remonter le moral et patienter avant ces dates qui annoncent un retour à une vie qui manque à tous et à toutes, découvrez 6 recettes croustillantes et généreuses de Cyril Lignac. Des recettes à réaliser en famille, seul ou en couple pour se régaler et oublier, le temps d'un repas, la situation sanitaire.

Pourquoi ne pas vous lancer dans une soirée mexicaine avec des tortillas bien garnies, ou des frites croquantes ? Testez sinon une pizza maison ou si vous êtes plus recette sucrée, dégustez une crème montée au chocolat. Ces 6 recettes s'adressent à tous les niveaux de cuisine et peuvent ainsi égayer votre week-end.

1. Des frites onctueuses

On peut choisir la pomme de terre Nicolas, qui est "une superbe pomme de terre à chair jaune et à peau blanche, qui est originaire d'Allemagne et cultivée en Europe", précise Cyril Lignac. Il faut surtout une pomme de terre à chair ferme. En France, on peut utiliser la Bintje, la Spunta, la Grillat, l'Obama ou encore la Circo.

Si on veut des frites très fines, on les cuit en direct, c'est-à-dire qu'on les jette dans la friteuse à 190 degrés avec une cuisson à l'huile de pépins de raisin. On les sort et on les assaisonne avec du sel et du poivre.

Pour l'autre recette, on les coupe un peu plus épaisses et on les blanchit : on met la friteuse à 140 degrés pour leur donner un premier bain de quelques minutes pour cuire la pomme de terre. Ensuite, on les sort et on met la friteuse à 190 degrés et on les remet à l'intérieur. Ce qui donne des frites croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Ensuite on peut les personnaliser : ajouter du curry, du poivre, du paprika ou des herbes fraîches.

2. Une savoureuse ganache montée au chocolat

Il vous faut 135g de crème liquide avec de la matière grasse avec 30g de sucre qu'on fait bouillir. On la verse sur 110g de chocolat, que l'on a au préalable bien écrasé et bien haché. On l'émulsionne bien, c'est-à-dire qu'on le verse en trois fois, pour que la matière grasse s'amalgame bien au chocolat et ensuite on le fouette ou on le mixe. Une fois qu'on a cette belle émulsion, on ajoute 270g de crème liquide et là on le laisse au frigo pendant 24h.

Le lendemain, on le reprend. Dans le petit batteur on le fouette comme une chantilly pour avoir une crème légère. On peut ajouter des pépites de chocolat dessus, mais aussi la mettre dans un gâteau.

Le chef dévoile sa recette de crème montée au chocolat préférée. On met 50g de crème liquide, 40g de jus de fruits de la passion et 20g de sucre. On verse sur 45g de chocolat au lait, on émulsionne et on rajoute 25cl de crème liquide. On le met au frigo pendant 24h et on émulsionne le lendemain. On découpe quelques fraises et on dépose une cuillère de cette mousse au chocolat au lait et fruit de la passion sur les fruits.

3. Une pizza maison cuite comme il faut

D'abord, pour votre pâte à pizza, il vous faut 500g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure de boulanger déshydratée (disponible en supermarché), et 250 ml d'eau à température ambiante. Cyril Lignac la choisit même un peu chaude "pour une poussée un peu plus rapide". Il faut ensuite laisser reposer la pâte 20 minutes.



Ensuite, on choisit les ingrédients de la pizza. Pour éviter que cela ne coule à la cuisson, on évite de mettre de la mozzarella au four. On cuit les tomates, on met de l'huile d'olive et du basilic. Il faut mettre tout cela dans le four, très chaud, 210-220 degrés pour que la pâte saisisse et soit bien croustillante. On termine la pizza avec des champignons de Paris crus, de la mozzarella ou de la burrata fraîche. "J'en appelle à la créativité de chacun", souligne Cyril Lignac sur le choix des aliments de votre pizza.



Vous pouvez aussi faire une pizza à la bolognaise de bœuf ou de veau que vous mettez directement sur la pâte. "L'essentiel est de cuire au four pâte et tomates ou pâte et crème", poursuit le chef.

4. Des tortillas pour une soirée mexicaine en famille

Pour cuisiner un guacamole, on prend de la chair d'avocat qu'on coupe avec des petits pois cuits pour apporter du goût (il vous faut 2 avocats et 100g de petits pois cuits). Ensuite, une cuillère à soupe de feuille de coriandre, du piment d'Espelette, ou du piment plus fort, un zeste de jus de citron. On assaisonne et on écrase avec un petit mortier si vous en possédez un ou à la fourchette. On termine avec du jus de citron et des feuilles de coriandre.



On fait réchauffer à la poêle les grandes tortillas et à côté on prépare une fondue d'oignons que l'on va faire caraméliser avec de l'huile d'olive et une noisette de beurre. Ensuite on prend des aiguillettes de poulet. Dans un petit plat à côté, on met de l'huile d'olive et de la poudre de saté, on roule les aiguillettes dedans. On les cuit au four ou à la poêle. Puis, on fait des lamelles de radis, des carottes en pickles ou des cornichons.



On tartine la galette d'avocat, on ajoute le poulet, les petits oignons, on roule tout cela et c'est prêt pour la dégustation.

5. Des asperges croquantes

La recette favorite de Cyril Lignac se fait avec des œufs mollets sortis après 6 minutes de cuisson, coupés et déposés sur les asperges. On prépare une vinaigrette à base de balsamique rouge à laquelle il ajoute de l'huile d'olive, du sel et du poivre et il mélange. On assaisonne les asperges et on pose l'œuf mollet dessus.



On peut aussi consommer les asperges avec des œufs durs hachés, et cela nous fait une garniture avec des échalotes et du persil. Si on veut voyager, on peut préparer une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du curry, balsamique blanc et on dépose une cuillère de crème, avec des petits oignons et de la coriandre.

6. Des cornes de gazelle "allégées"

Pour faire la pâte, il vous faut 250g de farine à laquelle on ajoute 1 cuillère à soupe de miel, un demi-œuf battu dont on récupère que la moitié, 3 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, 20g de beurre pommade, une pincée de sel et une cuillère à soupe d'eau tiède. On pétrit à la main puis on laisse reposer 30 minutes.



Pendant ce temps on prépare la farce avec 125g de pâte d'amandes, une bonne cuillère à soupe de beurre pommade. On mélange et on ajoute de la fleur d'oranger ou de l'eau de rose. On pétrit puis on reprend la pâte qu'on étale assez finement. On met du mélange de la pâte d'amandes au milieu, on plie les côtés l'un sur l'autre, et ensuite avec une roulette je fais le tour et je pince avec les doigts pour former la corne de gazelle. On met au four pendant 10 minutes à 180 degrés. On peut ajouter du sésame, des petites amandes pour une matière un peu plus croustillante que la normale.