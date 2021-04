Quelles recettes réaliser avec vos enfants ? Les conseils de Cyril Lignac

publié le 04/04/2021 à 11:01

C'est désormais officiel : les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements seront étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de ce samedi 3 avril.

Plus encore et cela concerne les parents : les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois semaines et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril pour freiner l'épidémie. Alors, comment occuper vos progénitures pendant ces jours à la maison ? La cuisine est l'activité qui peut réunir tout le monde autour du plan de travail et faire participer les petits comme les grands.

Vous séchez sur les plats à cuisiner ? Pas de panique, Cyril Lignac vous dévoile 4 recettes que pouvez réaliser en famille. Vos enfants seront vos commis pour préparer un risotto de coquillette et jambon, un carrot cake pour un goûter au soleil. Le chef vous donne aussi une astuce pour réussir à faire manger des brocolis à vos enfants, en évitant les "beurk j'aime pas".

Un hamburger au cabillaud pané

Il faut commencer par préparer trois petites assiettes. Une dans laquelle on met de la farine, dans une autre des blancs d'œufs et ensuite une autre assiette avec de la chapelure. On assaisonne le poisson, on le roule dans la farine, on le tapote, ensuite on le met dans les blancs d'œufs, puis dans la chapelure.

On le met ensuite à cuire dans une poêle avec de l'huile d'arachide et une noisette de beurre demi-sel, et on arrose. Quand on cuit le poisson seulement à l'huile, il a du mal à colorer. Une noisette de beurre demi-sel apporte vraiment de la caramélisation. On toaste le pain du hamburger au grille-pain ou à la poêle.

On écrase ensuite un avocat avec de l'huile d'olive, du sel et on tartine le pain. Par-dessus on dépose le poisson, un peu de mayo et de ketchup, avec quelques petits légumes. Que l'on soit petit ou grand cette recette de hamburger plaira à tous !

Un risotto de coquillettes au jambon

L'avantage de cette recette c'est qu'elle est simple à partager : on va s'occuper de préparer l'oignon, de couper le jambon, de couper la ciboulette. Ensuite, on prépare un petit bouillon, puis on met les oignons dans la casserole avec de l'huile d'olive, on remue doucement et dès que les oignons sont translucides, on y ajoute les coquillettes. On fait un peu éclater la pâte, comme un risotto.

On mouille avec du bouillon, et on laisse cuire. On répète plusieurs fois cette opération. Une fois que c'est cuit, on ajoute une cuillère de crème, du fromage rappé, le jambon. Il n'y a pas de risque de projection d'huile, donc l'enfant peut le faire.

Après, on sort la casserole du feu et on remue délicatement pour faire fondre le fromage, la crème et le jambon et ensuite il n'y a plus qu'à mettre dans les assiettes, avec dessus un petit peu de ciboulette, persil ou roquette, ce qui permet de faire découvrir les herbes aux enfants. On peut également y incorporer des légumes pour habituer les enfants au vert. Des tomates, des brocolis ou des petites pointes d'asperges en fonction de la saison.

Un carrot cake

La base est une pâte à cake avec des œufs, de la farine et du sucre roux. On ajoute un peu d'huile et des carottes râpées. On peut ajouter du croquant avec des noix de pécan, du raisin sec, conseille Cyril Lignac. Ce qui est est très important, c'est le mélange d'épices.



Il vous suffit de prendre un mélange à pain d'épices (cannelle, anis, graine de coriandre, badiane, gingembre, clou de girofle et muscade). On sert ce gâteau avec une crème de type Philadelphia pour la jouer 100% américain. Vous pouvez troquer cette crème pour une chantilly française pour retrouver l'onctuosité.

Un gratin de brocolis (pour leur faire manger des légumes)

On cuit les brocolis dans de l'eau avec du gros sel, il faut qu'ils soient bien cuits et moelleux. Ensuite, pour faire la béchamel, il faut du beurre, de la farine, du lait.



L'astuce c'est qu'une fois la béchamel prête, on casse un œuf en séparant le blanc des jaunes, on met un jaune d’œuf, du gruyère râpé puis on mélange le tout. On incorpore la préparation dans le plat et on termine avec un peu de gruyère et on cuit au four.