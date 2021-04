Les conseils de Cyril Lignac pour un tiramisu réconfortant et onctueux

publié le 21/04/2021 à 10:16

Corentin, un auditeur qui réside à Roubaix, aimerait connaître les secrets de Cyril Lignac pour "un bon tiramisu".

Il se trouve que c'est vraiment le dessert emblématique de l'Italie qui veut dire "remonte-moi le moral". Il faut déjà un bon café, un ristretto serré pour plus d'amertume et d'arômes face à la crème et au sucre, on imbibe les biscuits à l'intérieur. Ensuite, on ajoute deux jaunes d'œufs que l'on bat avec 70g de sucre. Une fois que c'est bien monté, on ajoute 100g de mascarpone. Ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours sortir le mascarpone avant la recette, pour qu'il soit à bonne température.

Ajoutez 25cl de crème liquide bien froide, qu'on monte en chantilly juste à côté. On l'allège avec le mélange de jaunes d'œufs, sucre et mascarpone. Dans un joli plat, on dépose les petits biscuits trempés de café et on réalise des couches successives avec les biscuits et la crème. On termine avec du cacao en poudre dessus. On le laisse au frais pendant 2-3 heures. Le secret d'un bon tiramisu c'est qu'il soit bien frais pour pouvoir le servir et à la fois pas trop froid pour que la crème soit bien onctueuse et fondante.

