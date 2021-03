Les secrets de Cyril Lignac pour ne pas rater les œufs mollets

publié le 25/03/2021 à 10:25

Philippe, qui vient de Tourcoing voudrait savoir comment être certain de ne pas rater des œufs mollets.

La première chose avec les œufs, explique Cyril Lignac, c'est toujours de les mettre en dehors du frigo, dans un endroit de la cuisine pas trop chaud bien entendu. Quand on veut faire une mayonnaise ou des œufs mollets, il faut les garder à température.

On met de l'eau à bouillir, on prend une écumoire pour déposer les œufs délicatement dans l'eau bouillante pour 6 minutes. Au bout de 6 minutes, on les sort et on les plonge dans un grand volume d'eau glacée. On laisse 1 à 2 minutes dans l'eau glacée, puis on les écale dans de l'eau, car elle passe entre la coque de l'œuf et la membrane à l'intérieur, ce qui permet de les écaler sans les casser. On peut le mettre dans une salade, on le tranche au dernier moment et on a un bel œuf mollet, et c'est bon quand c'est tiède. On le mange ainsi, avec un petit peu de fleur de sel et du piment d'Espelette.

