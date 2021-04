publié le 20/04/2021 à 10:48

Bastien, auditeur de Montpellier, aimerait avoir des conseils pour cuisiner une pizza reine et éviter que les produits utilisés ne rejettent trop d'eau à la cuisson. Il souhaite aussi savoir comment bien cuire la pâte.

D'abord, pour votre pâte à pizza, il vous faut 500g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure de boulanger déshydratée (disponible en supermarché), et 250 ml d'eau à température ambiante. Cyril Lignac la choisit même un peu chaude "pour une poussée un peu plus rapide". Il faut ensuite laisser reposer la pâte 20 minutes.

Ensuite, on choisit les ingrédients de la pizza. Pour éviter que cela ne coule à la cuisson, on évite de mettre de la mozzarella au four. On cuit les tomates, on met de l'huile d'olive et du basilic. Il faut mettre tout cela dans le four, très chaud, 210-220 degrés pour que la pâte saisisse et soit bien croustillante. On termine la pizza avec des champignons de Paris crus, de la mozzarella ou de la burrata fraîche. "J'en appelle à la créativité de chacun", souligne Cyril Lignac sur le choix des aliments de votre pizza.

Vous pouvez aussi faire une pizza à la bolognaise de bœuf ou de veau que vous mettez directement sur la pâte. "L'essentiel est de cuire au four pâte et tomates ou pâte et crème", poursuit le chef.

