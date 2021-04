Cuisine : 6 recettes de desserts de Cyril Lignac pour un week-end ensoleillé

publié le 17/04/2021 à 11:00

Le confinement en France métropolitaine se poursuit. Avec les vacances de printemps arrivées plus tôt que prévu après la fermeture des écoles, cela peut faire pour certains et certaines beaucoup de monde à la maison. Et il faut pouvoir occuper les enfants, mais aussi s'occuper quand on est célibataire ou en couple. La cuisine est l'une des activités idéales du confinement.

Et avec l'arrivée des beaux jours malgré les températures fraîches, quoi de mieux que des desserts pour se régaler et se remonter le moral ? (Le tout dans un rayon de 10 kilomètres de son domicile, bien évidemment). Gâteau, soupe de fraises, carpaccio d'ananas...Cyril Lignac a concocté plusieurs recettes distillées dans son Astuce du chef que vous pouvez (re)découvrir ci-dessous.

Que vous soyez cordon bleu, chef ou cheffe en devenir ou novice, ces 6 recettes s'adaptent à votre niveau de cuisine et promettent dans tous les cas, un savoureux moment.

1. Une mousse de chocolat blanc et poudre de champignons

On démarre par couper les champignons de Paris en tranches assez fines, on les met au four à 80 degrés et on les laisse une nuit, plus précisément 4-5 heures. Ensuite on les passe au blender pour réaliser une poudre de champignons de Paris. On prépare ensuite la mousse au chocolat blanc stracciatella avec 125 grammes de chocolat blanc sur lequel on verse 10cl de crème chaude pour faire une ganache. À côté on monte 50 cl de crème liquide avec 30g de mascarpone, ce qui donne une chantilly. On met aussi 20g de sucre glace, de la vanille.

On fait un café ristretto qu'on verse dedans. On mélange et on ajoute 40g de chocolat noir haché, la poudre de champignon, et on ajoute un petit peu de poudre de café. Dans notre plat on met la mousse au chocolat blanc, des copeaux de chocolat noir et de nouveau de la poudre de champignons.

2. Une soupe de fraises savoureuse

Tout d'abord, il faut choisir des fraises à maturité. Pour une soupe de fraises on peut se permettre de prendre les fraises abimées, gâtées, qui sont souvent moins chères chez le maraîcher. Ça ne sert strictement à rien d'acheter des très belles fraises pour un bouillon, insiste Cyril Lignac.

Dans un mortier, on vient écraser des feuilles de coriandre et de menthe. À cela, on ajoute 20 grammes de sucre roux et du jus de citron. Ensuite, on met 300 grammes de fraises dans un bain-marie. On y ajoute un fond d'eau et notre précédent mélange. On ferme bien hermétiquement et on laisse le tout au bain-marie. Les fraises vont devenir blanches, car la cuisson va venir enlever le jus de la fraise, sans avoir la pulpe de la fraise.

On vient ensuite filtrer avec une petite passette, mais sans écraser. C'est là que l'on récupère l'élixir, la quintessence du goût de fraise. À côté de ça, on coupe les autres fraises, qu'on vient mélanger au sirop que l'on laisse refroidir. On peut y ajouter de la chantilly ou de la glace vanille ainsi qu'un petit suprême d'orange pour apporter de la fraicheur.

3. Un panettone parfumé et à la mie légère

À la maison, il vous faut une bonne farine très légère, des gros fruits confits et beaucoup de repos pour la pâte. Dans un robot, on verse 250 grammes de farine, on met un sachet de levure de boulanger, 80 grammes de sucre, 120 grammes de beurre, 4 œufs et une pincée de sel. On pétrit pendant 10 minutes et on forme une boule qu'on laisse reposer. On la repétrit à nouveau et on met à l'intérieur les fruits confits, les raisins secs ou pour changer des pépites de chocolat.



Ensuite, on refait une boule et on la met dans le moule à panettone et on laisse gonfler pendant une heure. On le beurre et on le met au four à 180 degrés pendant 10 min, puis à 150 degrés pendant 40 minutes et on le nappe de beurre. Il faut vraiment qu'il soit très beurré. On le laisse refroidir et soit, on peut déposer des gros morceaux de sucre cristal et on le déguste ainsi.

4. Des smoothies "pour profiter du soleil"

Le smoothie, c'est hyper nourrissant, c'est un jus de fruits avec des protéines. Alors, ce n'est pas un petit déjeuner complet, mais c'est excellent le matin. Cyril Lignac propose deux versions du smoothie : une tropicale avec 150 grammes d'ananas et de mangue, que l'on prépare et qu'on congèle. Pour faire des smoothies c'est toujours bien de congeler les fruits frais, car lorsqu'on les met dans le blender, on les mixe et cela crée une émulsion. On y ajoute une demi-banane fraîche, une cuillère à café de chanvre décortiqué cru, c'est une bonne protéine qui fait épaissir le smoothie, deux cuillères à soupe de farine de noix et de coco et 30cl de lait d'amande et un petit peu d'eau.



Pour la deuxième recette, on utilise des fraises, lorsque ce sera la saison, on les met au congélateur. On ajoute des ananas, 30g de flocons d'avoine, 2 cuillères à café de noix de coco râpé, des graines de chia et du lait de coco.

5. Des canelés inratables et caramélisés

On fait infuser une gousse de vanille dans un demi-litre de lait avec 25 grammes de beurre. On fait d'abord chauffer le lait, puis on ajoute la vanille et on laisse chauffer tranquille. On fouette 2 œufs, 200 grammes de sucre, une pincée de sel. Cyril Lignac ajoute 100 grammes et ensuite on verse le lait infusé tiède et une cuillère de rhum.



Il faut ensuite filmer la pâte et la laisser reposer toute la nuit. Le lendemain, on beurre bien les canelés, on verse la pâte en laissant un demi-centimètre sur les bords au-dessus. On enfourne 10 minutes à 210 degrés, puis, on baisse à 190 degrés et on laisse cuire une heure, voire 45 minutes. Ce qui est très important, c'est la caramélisation.

6. Un carpaccio d'ananas

Pour démarrer, on coupe la tête, "le plumeau" de l'ananas, ensuite on l'enlève l'arrière. Avec un couteau-scie, on scie l'extrémité de la peau. À l'intérieur, on va retrouver ces "petits points noirs", donc soit avec le couteau on tranche l'ananas en bandes pour extraire les petits points noirs ou si on a un peu de patience on les retire avec la pointe d'un économe. Ou si on triche un peu plus, on coupe des bandes plus larges, mais on perd de l'ananas.



Ensuite, Cyril Lignac recommande de réaliser un carpaccio, pour penser à l'été, "c'est frais", en réalisant un sirop avec de l'eau, du sucre et de la menthe fraîche. On peut aussi mettre des fruits de la passion. On peut aussi les caraméliser : dans une casserole, on met de l'eau, du sucre, des zestes d'agrumes, une gousse de vanille. On roule les ananas à l'intérieur, on ajoute une noisette de beurre, on sucre de nouveau et on fait caraméliser. Autre technique : mettre les ananas au four avec du sucre et du beurre et les arroser, pour un ananas juteux. On peut même le faire flamber au rhum à la poêle avec des raisins secs.