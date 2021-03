publié le 27/03/2021 à 11:30

L'Aube, la Nièvre et le Rhône rejoignent les départements confinés dès ce week-end. De quoi mettre le moral en berne pour certains et certaines, alors que la pandémie du coronavirus dure depuis plus d'un an.

Alors, vous commencez à plus savoir ce que vous avez envie de faire pour vous changer les idées en temps de confinement. Les séries, les films, des ateliers "maison" de déco, par exemple, relire des classiques... faire en sorte de prendre soin de vous et de votre santé mentale. Avec ces 6 idées de recettes de Cyril Lignac, voici de quoi vous changez les idées et vous régaler.

Le chef vous dévoile aussi ses astuces pour devenir une cheffe et un chef des fourneaux, par exemple, le secret pour une quiche fondante qui tient à la cuisson, ou un plat que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Tout y est pour les cordons bleus, celles et ceux qui ont un peu plus de difficulté.

1. Une quiche lorraine fondante qui tient à la cuisson

Pour la quiche lorraine, on prend une pâte brisée et ce qui est très important c'est qu'il faut la faire très épaisse. Plus elle est épaisse, plus elle est onctueuse et fondante. Il faut mettre cette pâte maison dans un moule un peu plus épais, un peu plus haut. Ensuite, il faut 6 œufs entiers, 50cl de crème et 80g de fromage râpé. Vous incorporez 40g de fromage râpé dans la préparation, le reste est pour plus tard.

On fait revenir les lardons à côté. On étale la pâte sur le moule, on la pique, on met les lardons. Cyril Lignac recommande d'ajouter aussi des poireaux, si vous avez envie de changer la recette. On verse la préparation et on met du fromage par-dessus pour que ça gratine. On cuit pendant 45 minutes à 180 degrés et quand c'est bien doré et croustillant et on la sort. Cyril Lignac aime sa quiche tiède avec une salade verte, des pommes et des carottes râpées.

2. Des scones dorés et moelleux

On mélange deux tasses de farine, ce qui fait 250 grammes de farine, 4 cuillères de levure chimique (qu'on mélange avec un peu de sel), trois cuillères à café de sucre en poudre, 85 grammes de beurre et on sable tout cela. On ajoute l'œuf mélangé avec du lait. On mélange avec la farine et cela nous donne une petite pâte.

On verse ensuite le liquide, on fait une boule qu'on laisse reposer. Et ensuite on étale à 1,5 cm, on détaille à l'emporte-pièce et on enfourne à 280 degrés pendant 15 minutes. Il faut qu'il soit coloré, caramélisé, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. On tartine ensuite avec du beurre, ou de la crème fraîche, de la confiture ou de la pâte à tartiner maison.

3. Un avocado toast

Pour cette recette il faut une tranche de pain toasté, un avocat qu'on écrase avec du jus de citron, du sel et du piment d'Espelette.



À côté, on fait cuire les œufs : six minutes pour des œufs mollets. Il faut bien les caler dans de l'eau glacée pour bien garder le mollet de l'oeuf. On peut ajouter des radis et de la chair de tourteau, cela nous fait une belle tartine. On coupe l’œuf en deux et on le dépose sur la tartine croustillante, de l'avocat écrasé, de l'huile d'olive et du piment d'Espelette.

4. Un risotto de coquillettes au jambon.

L'avantage de cette recette c'est qu'elle est simple à partager : maman ou papa va s'occuper de préparer l'oignon, de couper le jambon, de couper la ciboulette. Ensuite, on prépare un petit bouillon, puis on met les oignons dans la casserole avec de l'huile d'olive, on remue doucement et dès que les oignons sont translucides, on y ajoute les coquillettes. On fait un peu éclater la pâte, comme un risotto.



Ensuite, on mouille avec du bouillon, et on laisse cuire. On répète plusieurs fois cette opération. Une fois que c'est cuit, on ajoute une cuillère de crème, du fromage rappé, le jambon. Il n'y a pas de risque de projection d'huile, donc l'enfant peut le faire. Ensuite on sort la casserole du feu et on remue délicatement pour faire fondre le fromage, la crème et le jambon et ensuite il n'y a plus qu'à mettre dans les assiettes, avec dessus un petit peu de ciboulette, persil ou roquette, ce qui permet de faire découvrir les herbes aux enfants. On peut également y incorporer des légumes pour habituer les enfants au vert. Des tomates, des brocolis ou des petites pointes d'asperges en fonction de la saison.

5. De délicieuses crêpes Suzette

Dans un saladier, 300g de farine avec 3 cuillères à soupe de sucre, on fait un petit puits. Ensuite on bat les œufs œufs puis on ajoute 2 cuillères à soupe d’huile. Ensuite on mélange 70cl de lait que l'on ajoute petit à petit avec un peu de fleur d’oranger et 1 zeste d’orange. Vous pouvez rajouter une tasse à café d'eau, ce qui détend la pâte.



Dans un saladier, on prépare 100g beurre crémeux, 1 jus d’orange, 1 jus de citron et les zestes, 15g sucre glace et 5cl Grand Marrnier. On mélange ça pour avoir le beurre puis mettez au frais.



Enfin, dans la crêpière chaude, plier la crêpe en quatre avec le beurre d’orange que l'on met dessus puis on glace la crêpe. À la fin, déposez des rondelles d’orange et des zestes.

6. Un gâteau aux raisins parfait

Pour commencer, il faut faire tremper ses raisins secs dans de l'eau pour les faire gonfler, les égoutter et ensuite les mettre dans le rhum. "Pas directement dans le rhum sinon ils sont trop gorgés d'alcool et on a quand même besoin de les réhydrater pour qu'ils soient bien moelleux."



Ensuite, préparer un bain marie au four (100°C). Mélanger le lait et la crème que l'on fait bouillir avec du sucre et une gousse de vanille. Ajouter la semoule fine et faire cuire jusqu’à épaississement. En fin de cuisson, hors du feu, ajouter le jaune d'œuf et les raisins trempés dans l'eau puis dans du rhum ambré. Verser dans les ramequins, cuire au four délicatement au bain marie pendant 25 minutes.