Le déconfinement se précise. Emmanuel Macron a détaillé les différentes étapes de réouverture et d'allègement des restrictions sanitaires, dans une interview parue chez nos confrères de la presse quotidienne régionale. En ce qui concerne les bars, cafés et restaurants, ils pourront à nouveau accueillir des clients en terrasses le 19 mai et en salles à partir du 9 juin.



Le mercredi 19 mai, le couvre-feu sera décalé de 19h à 21h et les restaurants et cafés pourront rouvrir leurs terrasses. En revanche, les tables ne devront pas dépasser une jauge de six personnes. Le mercredi 9 juin, le couvre-feu sera décalé de 21h à 23h, les restaurants et cafés pourront rouvrir leurs salles, avec une jauge limitée à six personnes par table.



À partir du mercredi 30 juin, la jauge devrait disparaître et le couvre-feu levé. Tous les établissements recevant du public ne seront plus soumis à des jauges restreintes, cela dépendra toutefois de la situation sanitaire locale. Les gestes barrières et la distanciation sociale seront encore et toujours de rigueur.

Quelques départements en sursis

Ces mesures sont prises à l'échelle nationale, "sauf situation sanitaire départementale dégradée", a prévenu l’Élysée. Les réouvertures pourront être bloquées par le gouvernement si le taux d'incidence dépasse plus de 400 cas pour 100.000 habitants. Les départements qui dépassent actuellement ce taux sont : les Bouches-du-Rhône, l'Oise, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.