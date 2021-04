Déconfinement : Emmanuel Macron dévoile un calendrier en quatre phases

publié le 29/04/2021 à 15:07

Sans surprise, les restrictions sanitaires ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Alors que la situation sanitaire reste tendue, et le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus élevé, le gouvernement a choisi de fonctionner par étapes successives, étalées de début mai à fin juin.

À partir du lundi 3 mai, le troisième confinement touchera officiellement à sa fin. Une échéance qui entraînera la fin de la limite de déplacement de 10 kilomètres et permettra de nouveau de circuler librement d'une région à l'autre. Les collèges et lycées seront également rouverts, par demi-groupe à partir de la quatrième. Pour ce qui est du reste, comme la fermeture des commerces non-essentiels ou le régime de télétravail, rien ne changera dans l'immédiat.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a détaillé "les perspectives" de déconfinement dans un entretien avec la presse régionale qui sera publié ce vendredi 30 avril, comme l'avait expliqué son premier ministre Jean Castex. Le Parisien en révèle d'ores et déjà les points les plus importants.



19 mai : couvre-feu à 21h et réouverture des lieux culturels

La reprise des activités s'intensifiera à partir du 19 mai. En respectant une jauge réduite, les établissements culturels, comme les musées, théâtres ou cinémas seront autorisés à rouvrir. Ce sera également le cas pour les commerces non-essentiels, dans les mêmes conditions.

Les terrasses seront elles aussi rouvertes, mais avec une limite fixée de six personnes par groupe. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront par ailleurs interdits. Le couvre-feu sera également repoussé de deux heures, avec des sorties autorisées jusque 21h.

9 juin : couvre-feu à 23 heures, réouverture des restaurants

Autre grande étape attendue, les cafés et restaurants pourront de nouveau ouvrir leurs portes à partir du 9 juin, avec là encore des jauges maximales à respecter. Les lieux culturels et les établissements sportifs pourront dans le même temps de nouveau accueillir du public, avec une limite fixée à 5.000 spectateurs, à condition d'avoir un pass sanitaire.



Pour accompagner ces réouvertures, le couvre-feu sera une nouvelle fois repoussé, à 23h cette fois-ci. Cette échéance sera aussi celle de la réouverture des salles de sport et d'un assouplissement du télétravail.

30 juin : la fin du couvre-feu et des limites de jauge

Fin juin devrait correspondre, à quelques détails près, au retour à la normale. Le couvre-feu devrait normalement être levé, et l'ensemble des lieux accueillant du public ne devrait plus être soumis à des jauges maximales.



Des "limites" de publics pourront cependant être fixés selon les situations locales, explique Le Parisien, et "les gestes barrières et la distanciation sociale" seront maintenus.