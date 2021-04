publié le 28/04/2021 à 10:20

Une auditrice qui réside à Villeurbanne dans le Rhône aimerait la recette pour cuisiner "une crème montée au chocolat".

La crème montée au chocolat est appelée par les pâtissiers "la ganache montée". On démarre par une ganache au chocolat, inventée par les chocolatiers pour les bonbons. "On verse alors de la crème chaude sur le chocolat, qu'on laisse refroidir et qu'ensuite on enrobe de chocolat", explique Cyril Lignac. Sauf que les pâtissiers ont changé la recette en modifiant le poids du chocolat et de la crème.

Il vous faut 135g de crème liquide avec de la matière grasse avec 30g de sucre qu'on fait bouillir. On la verse sur 110g de chocolat, que l'on a au préalable bien écrasé et bien haché. On l'émulsionne bien, c'est-à-dire qu'on le verse en trois fois, pour que la matière grasse s'amalgame bien au chocolat et ensuite on le fouette ou on le mixe. Une fois qu'on a cette belle émulsion, on ajoute 270g de crème liquide et là on le laisse au frigo pendant 24h.

Le lendemain, on le reprend. Dans le petit batteur on le fouette comme une chantilly pour avoir une crème légère. On peut ajouter des pépites de chocolat dessus, mais aussi la mettre dans un gâteau.

La recette préférée de Cyril Lignac

Le chef dévoile sa recette de crème montée au chocolat préférée. On met 50g de crème liquide, 40g de jus de fruits de la passion et 20g de sucre. On verse sur 45g de chocolat au lait, on émulsionne et on rajoute 25cl de crème liquide. On le met au frigo pendant 24h et on émulsionne le lendemain. On découpe quelques fraises et on dépose une cuillère de cette mousse au chocolat au lait et fruit de la passion sur les fruits.

