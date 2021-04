Les conseils de Cyril Lignac pour une soirée mexicaine en famille avec des tortillas

publié le 19/04/2021 à 10:08

Hervé, qui réside à Paris, souhaite "une recette pour une soirée mexicaine en famille".

Pour Cyril Lignac, une soirée mexicaine passe par 3 choses : une bonne tortilla, que l'on achète et que l'on fait réchauffer, des tacos et du guacamole, et des aiguillettes de poulet au saté.

Pour cuisiner un guacamole, on prend de la chair d'avocat qu'on coupe avec des petits pois cuits pour apporter du goût (il vous faut 2 avocats et 100g de petits pois cuits). Ensuite, une cuillère à soupe de feuille de coriandre, du piment d'Espelette, ou du piment plus fort, un zeste de jus de citron. On assaisonne et on écrase avec un petit mortier si vous en possédez un ou à la fourchette. On termine avec du jus de citron et des feuilles de coriandre.

On fait réchauffer à la poêle les grandes tortillas et à côté on prépare une fondue d'oignons que l'on va faire caraméliser avec de l'huile d'olive et une noisette de beurre. Ensuite on prend des aiguillettes de poulet. Dans un petit plat à côté, on met de l'huile d'olive et de la poudre de saté, on roule les aiguillettes dedans. On les cuit au four ou à la poêle. Puis, on fait des lamelles de radis, des carottes en pickles ou des cornichons.

On tartine la galette d'avocat, on ajoute le poulet, les petits oignons, on roule tout cela et c'est prêt pour la dégustation.

