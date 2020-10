publié le 25/10/2020 à 11:31

En ce dimanche 25 octobre, vous ne le savez peut-être pas, mais nous célébrons la journée internationale des pâtes. Qu'elles soient à base de farine de riz ou de farine de blé, fraîches ou sèches, al dente ou un peu molles, avec ou sans parmesan, les Français en consomment près de 8 kilos par an et par personne.

Si les pâtes restent le repas incontournable, que ce soit chez les étudiants où en famille, il n'est pas forcément facile d'innover. En effet, qui dit pâtes dit souvent : "bolo" ou "carbo". Alors, parce que l'une est souvent jugée trop classique et l'autre est source de débat (avec ou sans crème, jaune d’œuf ou œuf entier...), RTL.fr vous propose 4 recettes pour varier un peu les plaisirs.

Des pennes all'amatriciana aux farfalles à la ricotta et aux épinards, vous verrez qu'il n'est pas nécessaire de se livrer à des préparations complexes pour avoir une recette plus originale.

1. Pennes all'amatriciana

On ne va d'abord pas trop bousculer vos habitudes. Si vous aimez la tomate des bolognaises et la viande des carbonaras, rien de tel qu'une sauce all'amatriciana. Demandant peu d'ingrédients et une préparation très simple, elle s'accordera parfaitement avec des pennes par exemple, ou des rigatoni. Pour cette sauce originaire du centre de l'Italie, vous aurez besoin de dés de tomates (ou pulpe), de la pancetta ou du lard fumé, du pecorino frais et un peu de persil.

Faites revenir la pancetta en morceaux dans une casserole sans matière grasse. Ajoutez la tomate et laissez mijoter 30 minutes à feu doux. Faites cuire les pâtes à part, râpez le pecorino et préparez le persil ciselé. Une fois cuites, versez les pâtes sur la sauce, mélangez et servez en y ajoutant le persil et le pecorino.



2. Lasagnes express

On continue avec un classique, mais approuvé par Cyril Lignac lui-même : les lasagnes. Un plat idéal lorsqu'on reçoit des amis, et qui peut être préparé à la dernière minute. Notre chef vous livre sa recette prête en une heure chrono. Mettez les pâtes de lasagne à cuire dans l'eau. Une fois cuites, il faudra les poser sur un torchon. Pour la sauce, Cyril Lignac conseille de faire revenir un oignon et de l'huile d'olive, d'y ajouter la viande hachée, du sel et du piment d’Espelette, un peu d'ail si on le souhaite. On mélange avec de la sauce tomate, et on laisse mijoter 15 minutes.

Une fois cette étape complétée, il suffit de disposer les lasagnes dans un plat à lasagnes : une de pâte, une de viande hachée, une autre de pâte, et ainsi de suite. Cyril Lignac vous conseille de terminer avec un peu de béchamel pour la dernière couche. On peut aussi en mettre à l'intérieur des lasagnes. Enfin, un peu de parmesan sur le dessus et on fait gratiner au four, 15 à 20 minutes à 180 degrés.

3. Tagliatelles crevettes et champignons

Place à un peu de fruits de mer désormais, avec une recette plus originale mais tout aussi simple : les tagliatelles aux crevettes et champignons. Proposée par le magazine Cuisine Culinaire, cette recette peut être réalisée en 15 minutes à peine. Pour cela vous aurez besoin de préparer votre sauce à part, avec : des crevettes, de l'ail ou de l'échalote, de la crème, du bouillon, du parmesan et des champignons. Vous pouvez selon votre goût, y ajouter des épices et des herbes aromatiques.



Faites d'abord revenir l'ail ou l'échalote puis dorer vos crevettes de chaque côté. Retirez-les de la sauce pour faire revenir les champignons avec la crème et le parmesan et remettez-les par la suite. Vous pouvez les décortiquer au préalable ou les faire cuire avec la peau, pour le côté esthétique.

4. Farfalles ricotta et épinards

On termine avec une recette qui conviendra aux végétariens : les farfalles à la ricotta et aux épinards. Vous aurez besoin pour la sauce : de ricotta, d'épinards surgelés en branches, de crème fraîche légère, d'ail, d'huile d'olive et d'une pincée de muscade, rapporte le site cuisineaz.



Dans une poêle, faites d'abord revenir l'ail avec l'huile d'olive puis faites cuire les épinards 2 à 3 minutes. Passez au mixeur la ricotta et la crème et ajoutez le mélange dans la poêle. Salez, poivrez, saupoudrez de muscade et incorporez les farfalles cuites. Le tour est joué.