publié le 08/03/2021 à 10:32

Une auditrice dans le Val-d'Oise souhaiterait une recette réconfortante et saine pour bien démarrer la semaine.

Le chef Cyril Lignac commence par confier qu'il adore manger des œufs, parce que c'est "nourrissant, c'est bon" et on peut les manger de "différentes manières". Pour cette recette il faut une tranche de pain toasté, un avocat qu'on écrase avec du jus de citron, du sel et du piment d'Espelette.

À côté, on fait cuire les œufs : six minutes pour des œufs mollets. Il faut bien les caler dans de l'eau glacée pour bien garder le mollet de l'oeuf. On peut ajouter des radis et de la chair de tourteau, cela nous fait une belle tartine. On coupe l’œuf en deux et on le dépose sur la tartine croustillante, de l'avocat écrasé, de l'huile d'olive et du piment d'Espelette et "ça, c'est top pour démarrer la semaine", conclut Cyril Lignac.

