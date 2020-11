Confinement : 7 recettes de pâtes pour oublier les classiques "carbo" et "bolo"

publié le 08/11/2020 à 15:02

Qu'elles soient petites, grosses, longues ou fines, les pâtes sont incontournables. Aliment de base dans de nombreux foyers, stars des dîners ou déjeuners sans dépenser un rein pour bien manger, les pâtes font souvent le bonheur des petits et des grands. Que vous soyez un as des fourneaux, un ou une allergique de toute préparation culinaire, elles sont faites pour vous.

Alors que le confinement continue et que les températures refroidissent avec l'hiver venant, quoi de mieux qu'un bon plat de pasta pour se réchauffer le corps et le coeur ? Attention, il ne sera point question ici des sauces carbonara et bolognaise. Pour cet article, nous vous proposons 7 recettes de sauces qui changent pour accompagner ces beautés au blé ou sans gluten.

Libre à vous de choisir la forme des pâtes que vous souhaitez : coquillette pour un doux moment nostalgique, les fusilli bucati en spirale pour que la sauce adhère encore mieux, ou les traditionnels spaghetti.

1. Le "one pot pasta" savoureux

Avec le one pot pasta, on met tout d'emblée en même temps dans un même récipient. Si on se dit qu'on va faire des pâtes avec des légumes, je vais commencer à mettre dans ma cocotte de l'huile d'olive, des échalotes ou des oignons, et faire revenir quelques champignons et lardons. On peut aussi faire torréfier des noisettes et c'est à ce moment-là que Cyril Lignac pose directement les pâtes. Il faut choisir des pâtes qui cuisent rapidement comme des farfalles.

Il faut mouiller ensuite la préparation avec un bouillon de poule. Vous pouvez ensuite laisser cuire 10 à 15 minutes. Le bouillon réduit et les pâtes gonflent et quand il n'y a plus de bouillon, le one pot pasta est prêt ! Avec cette sorte de cuisson, tout est cuisiné en une seule préparation. C'est une recette pas vraiment traditionnelle, mais ça fonctionne.

Il faut toujours contrôler qu'il y ait un peu de liquide et à la fin on peut parsemer la préparation avec du parmesan, du gorgonzola ou du comté selon ses goûts.

2. Penne all'amatriciana

Si vous aimez la tomate des bolognaises et la viande des carbonaras, rien de tel qu'une sauce all'amatriciana. Demandant peu d'ingrédients et une préparation très simple, elle s'accordera parfaitement avec des penne par exemple, ou des rigatoni. Pour cette sauce originaire du centre de l'Italie, vous aurez besoin de dés de tomates (ou pulpe), de la pancetta ou du lard fumé, du pecorino frais et un peu de persil.

Faites revenir la pancetta en morceaux dans une casserole sans matière grasse. Ajoutez la tomate et laissez mijoter 30 minutes à feu doux. Faites cuire les pâtes à part, râpez le pecorino et préparez le persil ciselé. Une fois cuites, versez les pâtes sur la sauce, mélangez et servez en y ajoutant le persil et le pecorino.

3. Spaghettis au blé complet et légumes sautés

Une recette qui nous vient du chef Barilla Lorenzo Boni et idéale pour les végétariens et les végétariennes. Pour la réaliser il vous faudra une large poêle puisque c'est dans cet ustensile que va se réaliser la magie. Une fois que vos spaghettis sont cuits, dans l'eau bouillante, il vous faut aussi cuire les légumes. Le chef utilise dans cette recette du chou frisé, des choux de Bruxelles (vous avez bien lu), de la courge poivrée, un oignon Vidalia et une carotte rôtie.

Dans la poêle chauffée commencez par mettre l'oignon, coupé, la courge poivrée. Ajoutez plus tard, le chou frisé et les choux de Bruxelles. Salez et ajoutez deux louches d'eau pour permettre aux légumes de cuire et d'être fondants. Enfin, il est temps de mettre vos pâtes et de bien remuer. C'est là qu'il ajoute les carottes rôties et du parmesan.

4. Lasagne express

On continue avec un classique, mais approuvé par Cyril Lignac lui-même : les lasagnes. Un plat idéal lorsqu'on reçoit des amis, et qui peut être préparé à la dernière minute. Notre chef vous livre sa recette prête en une heure chrono.



Mettez les pâtes de lasagne à cuire dans l'eau. Une fois cuites, il faudra les poser sur un torchon. Pour la sauce, Cyril Lignac conseille de faire revenir un oignon et de l'huile d'olive, d'y ajouter la viande hachée, du sel et du piment d’Espelette, un peu d'ail si on le souhaite. On mélange avec de la sauce tomate, et on laisse mijoter 15 minutes.



Une fois cette étape complétée, il suffit de disposer les lasagnes dans un plat à lasagnes : une de pâte, une de viande hachée, une autre de pâte, et ainsi de suite. Cyril Lignac vous conseille de terminer avec un peu de béchamel pour la dernière couche. On peut aussi en mettre à l'intérieur des lasagnes. Enfin, un peu de parmesan sur le dessus et on fait gratiner au four, 15 à 20 minutes à 180 degrés.

5. Farfalles ricotta et épinards

On poursuit avec une recette qui conviendra aux végétariens : les farfalles à la ricotta et aux épinards. Vous aurez besoin pour la sauce : de ricotta, d'épinards surgelés en branches, de crème fraîche légère, d'ail, d'huile d'olive et d'une pincée de muscade, rapporte le site Cuisineaz.



Dans une poêle, faites d'abord revenir l'ail avec l'huile d'olive puis faites cuire les épinards 2 à 3 minutes. Passez au mixeur la ricotta et la crème et ajoutez le mélange dans la poêle. Salez, poivrez, saupoudrez de muscade et incorporez les farfalles cuites. Le tour est joué.

6. Pasta alla trapanese

Pour cette recette, rendez-vous avec les "grands-mères italiennes" de la chaîne YouTube Pasta Grannies. Il s'agit de la Pasta alla trapanese, est un plat de Sicile, à base de tomates fraîches, réalisé ici par Lucia et Pino avec des bucatini.



Démarrez la sauce avec "beaucoup d'ail" haché, puis pelez les tomates. Lucia les a blanchi auparavant dans de l'eau bouillante et enlevé les graines. Aux tomates et à l'ail haché, ajoutez du basilic frais, si possible et assaisonnez le tout avec de l'huile d'olive.



Salez et mélangez votre préparation. Lucia laisse ensuite le plat 20 minutes en plein de soleil. Alors, effectivement, nous ne sommes pas en été, ni en Sicile, donc nous allons sauter cette étape. Une fois que vos pâtes sont cuites, mélangez-les à votre sauce et n'oubliez pas de mettre du fromage pecorino râpé.

7. Pâtes au citron et à la ricotta

Vous avez pu entendre parler de la première fois des pâtes au citron dans Tout ce qui brille avec Géraldine Nakache et Leïla Bekhti. Cette recette est signée par la blogueuse et cuisinière italienne Nadia Caterina Munno connue sous le nom de Pasta Queen sur les réseaux sociaux.



Pour la réaliser elles utilisent les pâtes vesuvio dont la forme est idéale pour accueillir la sauce. Nadia Caterina Munno la réalise avec 400 grammes de ricotta, les zestes de 2 citrons, 1 demi jus de citron, 50 grammes de pecorino, "une généreuse pincée de sel" et un peu de poivre.

Dans un saladier, mettez la ricotta et ajoutez l'eau de cuisson des pâtes pour la rendre bien "creamy". Ajoutez les zestes des deux citrons, le jus de citron, du sel et du poivre. C'est là que vous pouvez ajouter vos pâtes vesuvio cuites et mélangez le tout. Râpez ensuite le fromage Pecorino et vous obtenez un plat "gorgeous", comme le déclare Nadia Caterina Munno.