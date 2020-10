Cyril Lignac vous explique comment préparer un one pot pasta savoureux

publié le 28/10/2020 à 11:41

Dans mon métier, on apprend tous les jours. Je ne connaissais pas le one pot pasta, qui est en réalité une variation de la cuisson des pâtes. Comme on est dans une société où on veut aller de plus en plus vite, ici on met tout dans la casserole et on cuit.

Normalement quand on fait des pâtes, on fait une sauce à côté, on cuit les pâtes dans de l'eau et à mi-cuisson, quand elles sont encore bien fermes, on les met dans la sauce. Cela permet de continuer la cuisson des pâtes, en ayant l'amidon qui lie la sauce et c'est comme ça qu'on cuisine de bonnes pâtes.

Cette fois avec le one pot pasta, on met tout d'emblée en même temps dans un même récipient. Si on se dit qu'on va faire des pâtes avec des légumes, je vais commencer à mettre dans ma cocotte de l'huile d'olive, des échalotes ou des oignons, et faire revenir quelques champignons et lardons. Je peux aussi faire torréfier des noisettes et c'est à ce moment-là que je pose directement les pâtes. Il faut choisir des pâtes qui cuisent rapidement comme des farfalles.

Le bouillon réduit et les pâtes gonflent

Je mouille ensuite la préparation avec un bouillon de poule. Vous pouvez ensuite laisser cuire 10 à 15 minutes. Le bouillon réduit et les pâtes gonflent et quand il n'y a plus de bouillon, le one pot pasta est prêt ! Avec cette sorte de cuisson, tout est cuisiné en une seule préparation. C'est une recette pas très traditionnelle, pas très catholique, mais ça fonctionne. Il faut toujours contrôler qu'il y ait un peu de liquide et à la fin on peut parsemer la préparation avec du parmesan, du gorgonzola ou du comté selon ses goûts.



