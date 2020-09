publié le 12/09/2020 à 05:55

Nous sommes nombreux à nous interroger sur les conséquences du port du masque plusieurs heures d'affilée sur notre peau. Idem pour le gel hydroalcoolique dont nous nous tartinons les mains plusieurs fois par jour, si nous respectons bien les recommandations sanitaires.

Mais ces gestes qui nous protègent contre la Covid 19 sont-ils délétères pour notre épiderme ? Comment faire pour éviter cela ? Nous Voilà bien ! va tout faire pour répondre à ces questions, sans oublier nos bons plans recettes de la semaine et nos astuces pour garder vos fleurs coupées le plus longtemps possible.

Port du masque, gel hydroalcoolique : quelles conséquences sur la peau ?

Invitée : Dr Laurence Netter, dermatologue.



Fleurs : comment conserver nos bouquets le plus longtemps possible ?

Invité : Pierre Nessmann, rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.

Cuisine : quels plats ont marqué notre enfance ?

Invité : Liguori Lecomte, chef du site " CuisineAZ.com " et auteur culinaire.

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !